29.11.2021
В Челябинской области наиболее активно пользуются интернетом жители 25-44 лет
29.11.2021
За неделю ковид оборвал жизни 210 южноуральцев
29.11.2021
Российские вирусологи связали возникновение “Омикрон” с плазмой переболевших covid-19
29.11.2021
Денежные доходы южноуральцев растут
29.11.2021
На ММК стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов
29.11.2021
Новая тропа «Таганая» стала призером конкурса «Сокровища России»
Челябинский подрядчик в третий раз продлевает сроки ремонта трамвайных путей на Цвиллинга
29.11.2021
В Челябинске будет ограничено движение по улице Первой Пятилетки
26.11.2021
Транспортная реформа: передвигаться по челябинским проспектам скоро станет легче
26.11.2021
В Челябинске продлили ограничение движения на перекрестке Разина и Овчинникова
22.11.2021
Котова поручила Куляшову избавить обновленный Комсомольский проспект от пробок в зимний период
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021
Вакцина от ковида для детей будет зарегистрирована 24 ноября, введена в оборот – в декабре
24.11.2021