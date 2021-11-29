Челябинский подрядчик в третий раз продлевает сроки ремонта трамвайных путей на Цвиллинга

В Челябинске по просьбе подрядчика - ООО «Челябстройсервис» - в третий раз продлено ограничение движения на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина: трамвайный переезд на данном перекрестке будет закрыт до первого декабря (как минимум).

Об этом сегодня, 29-го ноября, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, напомнив, что работы ведутся по контракту министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области: подрядная организация меняет трамвайные пути на вышеназванном перекрестке с последующим восстановлением трамвайного переезда.

Он отметил, что подрядчик не успел закончить работы по ремонту трамвайных путей на улице Цвиллинга в установленный ранее срок (десять вечера воскресенья, 28-го ноября).

Напомним, изначально подрядная организация планировала завершить свою деятельности на путях 26-го ноября.

Сегодня, 29-го ноября, «Челябстройсервис» направил городским властям просьбу об очередном продлении ограничения движения на пересечении Овчинникова и Степана Разина – теперь уже до первого декабря.

До указанного времени проезжая часть по-прежнему будет сужена до четырех полос в сторону центра, движение - только прямо. В сторону Доватора крайняя левая полоса будет закрыта, движение также только прямо.

По улице Овчинникова при движении в сторону железнодорожного вокзала движение также будет возможно только направо.

Напомним, трамвайный переезд на вышеназванном перекрестке был закрыт в связи с ремонтом путей на улице Цвиллинга в десять часов вечера 19-го ноября. И, как мы видим, ремонт затягивается.