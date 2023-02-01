Челябинский проспект Ленина в этом году ждет капитальный ремонт. Работы будут проводиться по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на участке между улицами Героев Танкограда и Линейной по заказу комитета дорожного хозяйства Челябинска.

Начальная стоимость размещенного накануне, 31 января, аукциона составляет 468 миллионов 876 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до восьмого февраля.

Согласно техническому заданию, на капитальный ремонт вышеназванного участка одной из ключевых магистральных улиц южноуральской столицы отводится 17 с половиной месяцев. Все работы на участке проспекта Ленина протяженностью 1478 метра подрядчик должен будет завершить до 20 октября 2024 года.

Капремонт предполагает обустройство здесь четырех-шести полос шириной 3,5 (3,75) метра, установку 46 опор и 240 светильников. Также на участке между Героев Танкограда и Линейной обустроят дождевую канализацию, смотровые и дождеприемные колодцы.

Ширина тротуара – три метра, ширина разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром – от трех до десяти метров.