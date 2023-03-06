Челябинский зоопарк раскрыл все тайны возлюбленной Ермака

Челябинский зоопарк сдержал свое слово и сегодня, шестого марта, раскрыл все тайны прекрасной и загадочной Серебряны – возлюбленной Ермака, представшей перед одиноким красавцем-барсом февральским днем 2023 года.

«Девочка приехала из пермского зоопарка, ей в этом году исполнится пять лет. Как показали первые недели адаптации, она дама с характером и крайне осторожная кошка. А ее пушистая внешность обманчива: при первом взгляде и не скажешь, что весит Серебряна всего 44 килограмма», - рассказали в Челябинском зоопарке.

Чтобы хищная красавица чувствовала себя на новом месте как дома, пермские коллеги в качестве приданого отправили с ней в Челябинск ее любимую дубленку, на которой роскошная кошка любит отдыхать. А пока Серебряна изучает жилище и привыкает к новым людям, Ермак наматывает круги и места себе не находит от счастья: появление невесты долгое время было лишь несбыточной мечтой для снежного барса (и для сотрудников челябинского учреждения тоже).

«Много лет мы искали для Ермака пару неродственных кровей, но безуспешно. Большинство особей снежных барсов, живущих в зоопарках нашей страны, в той или иной степени являются родственниками. А на зарубежную невесту сейчас рассчитывать нереально. Ермаку уже восемь лет, и на сегодняшний день единственным вариантом для него стала самка из зоопарка Перми, с которой у него есть родство. Самих барсов такие тонкости не особо волнуют, поэтому первая встреча Ермака и Серебряны была наполнена нежностью и романтикой», - отмечают в Челябинском зоопарке.

Забыв про стресс от транспортировки, самка ринулась к Ермаку и, приветственно фыркая, начала тереться об решетку, рассказывают в учреждении.

«Наш красавчик пытался жадно вдохнуть запах Серебряны и дотронуться лапой до своей сбывшейся мечты, - повествование Челябинского зоопарка исполнено романтики. - Как сложатся отношения снежных барсов, покажет время. Но что-то нам подсказывает, что эта парочка найдет общий язык».

Посмотрев видео в группе учреждения в ВКонтакте, друзья зоопарка начали дружно одаривать Серебряну комплиментами:

«Какая шикарная барсиха досталась Ермаку! Зеленоглазая красавица, настоящая Шамаханская царица в кошачьем обличье! Счастья им и маленьких пушистиков в семье!»;

«Красотка какая»;

«Красавица!»

«До чего же хороша!»;

«Леди» - и это только начало бурного обсуждения достоинств Серебряны: видео появилось в группе зоопарка совсем недавно.

Что до Ермака, то этот снежный красавец является всеобщим любимцем. Ермак родился в 2014 году, в Челябинск приехал в 2015-м. Он потомок снежных барсов Драгона и Веслянки. Столица Южного Урала ждала Ермака долгие девять лет. Его будущий отец был передан в пермский зоопарк по программе размножения редких видов животных. По соглашению между зоопарками Перми и Челябинска, каждый второй котенок должен был передаваться челябинскому зверинцу.

Ермак - настоящий охотник, спокойный и терпеливый. И при этом очень общительный, любящий играть и мурлыкать в присутствии работников зверинца. Особенно проникновенно снежный барс «поет», когда приходит время обеда»

СПРАВКА

Снежный барс, или ирбис, редок и загадочен. Он водится высоко в горах и исключительно в Азии – от Гиндукуша в восточном Афганистане до российской южной Сибири. Мелькает в расщелинах скал Памира, метет хвостом снега Тянь-Шаня, форсирует ущелья в горах Монгольского и Гобийского Алтая, инспектирует высоты Каракорума и Кашмира.

Снежный барс - самый необычный и таинственный зверь из всех крупных кошачьих. Он настолько неуловим, что возможность изучать ирбиса у ученых появилась только в последние годы, во многом благодаря спутникам и фотоловушкам.