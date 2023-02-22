Снежная романтика: февральским днем любимцу Челябинска Ермаку явилась прекрасная Серебряна

Челябинский зоопарк сегодня, 22 февраля, сообщил изумительную новость: у одного из главных хищных красавцев учреждения, любимца сотрудников и гостей снежного барса Ермака появилась возлюбленная – с нежным, волшебным, «зимним» именем Серебряна.

Встреча двух прекрасных, благородных созданий, обладателей великолепных пятнистых одежд, пока случилась через сетку ограждения – гостья из пермского зоопарка еще проходит период адаптации, однако уже понятно: любовной истории быть.

Вдохновленный встречей двух потрясающе красивых кошек Челябинский зоопарк даже изменил своей юмористической манере и вместо обычных веселых историй подарил друзьям-подписчикам фрагмент из мемуаров Ермака, в котором – сплошная кошачья романтика: «В один из снежных февральских вечеров, почти под покровом ночи, словно видение, возникла передо мной таинственная незнакомка… Признаюсь, вначале я замер. В одно мгновение мне стало понятно, почему люди так восхищенно вздыхают, глядя на меня, почему слагают легенды о дымчатом духе гор - теперь я сам увидел истинную красоту. Я собрался и подошел ближе - убедиться, что это не мираж. Она ответила взаимностью…».

Отдышавшись, сотрудники Челябинского зоопарка все же ненадолго обрели возможность шутить.

«Нет, вам не померещилось - у Ермака действительно появилась подружка», - рассказали в учреждении.

А дальше – снова сплошная сладость, без которой, признаться, сложно обойтись, говоря о встрече двух снежных одиночеств, впервые увидевших друг друга в очень снежный февральский вечер.

«Сейчас нас переполняют эмоции, мы потеряли дар речи и письма, но обязательно расскажем все подробности после праздников. А пока самка проходит период адаптации, предлагаем вам полюбоваться на эту красавицу», - отметили в Челябинском зоопарке, поделившись с любителями животных видео с места событий.

Теперь восхищенные эмоции переполняют и южноуральцев – жители региона, чье настроение взмыло после просмотра ролика, настроены на романтичный лад:

«Это лучшая новость дня!»;

«Этому миру нужно больше любви. В том числе от четвероногих жителей планеты»;

«Можно смотреть на эту красоту бесконечно»;

«Уррра, у Ермака подружка!!!»;

«Ждем продолжения мемуаров, очень интригует»;

«Потрясающие новости! И, похоже, это действительно любовь с первого взгляда)) так запросто общаются через перегородку, словно продолжают когда-то прерванную беседу»;

«Какая красавица! Очень рада за Ермака»;

«Поздравляю с пополнением в Вашей большой и дружной семье»;

«Очень красивая»;

«То ли девочка, а то ли виденье… муррр»;

«Такая прекрасная Снежная королева! Словно сказочная - встреча Ермака с этой таинственной незнакомкой! Точнее уже знакомая! А имя какое красивое!»;

«Ермак мой любимец! Рада как за своего! Как принял? Не вякал? Он же такой - мужчина с грубым характером, но нежным сердцем».

Ермак родился в 2014 году, в Челябинск приехал в 2015-м. Он является потомком снежных барсов Драгона и Веслянки. Столица Южного Урала ждала Ермака долгие девять лет. Его будущий отец был передан в пермский зоопарк по программе размножения редких видов животных. По соглашению между зоопарками Перми и Челябинска, каждый второй котенок должен был передаваться челябинскому зверинцу.

Как отмечают зоологи, снежные барсы - очень осторожные животные, они плохо размножаются в неволе и являются большой редкостью для зоопарков.

«Ермак – любимец посетителей. Он настоящий охотник, спокойный и терпеливый. И при этом очень общительный, любящий играть и мурлыкать в присутствии работников зверинца. Особенно проникновенно Ермак «поет», когда приходит время обеда» – так характеризуют роскошного хищника сотрудники учреждения. К слову, вторую половину для своего усатого-хвостатого подопечного Челябинский зоопарк искал еще в 2018-м году. И вот наконец в жизни Ермака случилось чудное мгновенье – перед его прекрасными очами явилась прелестная Серебряна.

СПРАВКА

Снежный барс, или ирбис, редок и загадочен. Он водится высоко в горах и исключительно в Азии – от Гиндукуша в восточном Афганистане до российской южной Сибири. Мелькает в расщелинах скал Памира, метет хвостом снега Тянь-Шаня, форсирует ущелья в горах Монгольского и Гобийского Алтая, инспектирует высоты Каракорума и Кашмира.

Снежный барс - самый необычный и таинственный зверь из всех крупных кошачьих. Он настолько неуловим, что возможность изучать ирбиса у ученых появилась только в последние годы, во многом благодаря спутникам и фотоловушкам.