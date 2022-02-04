04.02.2022
Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин
04.02.2022
ВТБ запускает автомобильный суперсервис
04.02.2022
На КМЭЗе установили умные машины для сдирки катодов
04.02.2022
ВТБ: рынок привлеченных средств вырастет в этом году в пределах 10%
04.02.2022
Из-за буквы «ё» челябинке отказали в получении материнского капитала
04.02.2022
Классы Челябинской области постепенно выходят с карантина по ОРВИ
Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин
03.02.2022
Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска
23.12.2021
Челябинский зоопарк создает новогоднее настроение для живых символов 2022 года
17.12.2021
Кенгуренок из челябинского зоопарка отправляется жить в Подмосковье
13.12.2021
Челябинский зоопарк отметит Международный день обезьян
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022