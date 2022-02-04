Челябинский зоопарк закрыл зал приматов на карантин

Челябинский зоопарк с сегодняшнего дня, четвертого февраля, закрыл зал приматов на карантин.

Данное решение муниципального учреждения связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Мы вынуждены это сделать, так как обезьяны восприимчивы к вирусам человека. Берегите свое здоровье и здоровье животных!» - обратились сотрудники зоопарка к южноуральцам.

На видео гиббон Тина пытается соблюдать масочный режим, но даётся ей это с трудом.

Напомним, с начала пандемии в Челябинской области зал приматов закрывался на карантин уже несколько раз.