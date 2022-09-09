Челябинской девушке, спасшей выпавшую из окна малышку, помогут исполнить мечту - выучиться на психолога

Шестнадцатилетней Екатерине Юльтимировой из Челябинска, которая спасла выпавшую из окна двухлетнюю малышку, помогут исполнить мечту – выучиться на психолога МЧС.

О чудесной спасении ребенка рассказала Елена Малышева в программе «Жить здорово» на Первом канале.

ЧП произошло в июле 2022 года в одном из домов на улице Дружбы в Челябинске. Двухлетняя малышка, находившаяся дома с мамой, забралась на окно и облокотилась на москитную сетку. Сетка не выдержала, и маленькая девочка полетела с третьего этажа вниз. В этом момент мимо дома проходила 16-летняя школьница Екатерина . Она подбежала и чудом успела подхватить малышку.

Катю вместе с братом и тетей пригласили на программу «Жить здорово». «Девочки сказали, что сейчас ребенок выпадет. Я поняла, что если она упадет, то все может закончиться смертью или еще чем-то серьезным. И я побежала сразу ловить», - рассказала Катя ведущим.

Девушка отметила, что после того, как она поймала ребенка, она пошла к ним домой, стучалась, но им никто не открывал. Через полчаса вышла подруга Кати вместе с мамой и они забрали ребенка к себе домой.

Потом приехала скорая, осмотрели ребенка, мама девочки отказалась от госпитализации ее дочери. Где была мама во время ЧП, почему отказалась ехать в больницу – этих подробностей девушка не знает.

Екатерину воспитывает одна мама. Сейчас она болеет, лежит в больнице, ей сделали уже две операции. Опекунство над девушкой оформил ее 19-летний брат Дмитрий.

«Она у нас с детства скромная, спортивная, занималась футболом, легкой атлетикой. Очень активная, очень общительная, но скромная», - рассказала про Катю ее тетя.

Елена Малышева поинтересовалась у Кати, кем она собирается стать. «Я поступила в колледж, мастер декоративных работ», - ответила Екатерина.

Тетя добавила, что Катя хотела стать психологом МЧС, но им сказали, что есть только коммерческие места. За них надо платить 72 тысяч в год. Таких денег у семьи сейчас нет.

«Мы все сбросимся и эти 72 тысячи заплатим, - заверила Елена Малышева. - В кой-то веки мы видим ребенка, который во всей этой истории выглядит лучше взрослых. Они увидели, что девочка стоит на окне, кто-то сказал, что она может выпасть. Но только Катя одна побежала, чтобы спасти. Она и есть МЧС. Правильно?».

Елена Малышева считает, что для такой девочки можно было и бюджетное место найти в колледже, но раз его не нашлось, то нужно девочке помочь исполнить ее мечту. «Честное слово, ты заслуживаешь того, чтобы выбрать эту профессию (психолога в МЧС). Пока твоя история не дошла до самых верхов, но с нашей помощью дойдет. И ты будешь там (учиться), где ты хочешь быть…Нам кажется, что ты сможешь справиться с чрезвычайными ситуациями», - обратилась к Кате ведущая.

Елена Малышева также поинтересовалась, в какой больнице лечится мама Кати. Тетя ответила, что она лечится в хирургическом (торакальном) отделении горбольницы №9 в Тракторозаводском районе Челябинска. Ведущая обещала помочь в лечении женщины.