В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна

В Челябинске двухлетняя малышка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна третьего этажа. От гибели ее спасла мимо проходившая 16-летняя школьница, которая успела поймать ребенка.

ЧП произошло на улице Дружбы. Гулявшая во дворе 16-летняя школьница заметила на подоконнике квартиры маленькую девочку. В какой-то момент малышка облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. Каким-то чудом девочка-подросток смогла мгновенно отреагировать на происходящее и поймать ребенка.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина, ребенок не получила никаких травм. С мамой малышки проведена профилактическая беседа.

Добавим, трагедии происходят чаще всего в тех случаях, когда взрослые оставляют детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, которые защищены только москитными сетками.

Родителям настоятельно советуют не держать открытыми настежь окна в доме, где живёт маленький ребёнок. В таких семьях под запретом должны быть и москитные сетки без соответствующей защиты окна.

категорически нельзя показывать детям, как открываются окна. Необходимо установить блокираторы, которые не позволят ребенку самому открыть окно.

Родителям советуют выбирать жалюзи без свисающих шнурков и цепочек. «Ребенок может с их помощью взобраться на окно и запутаться в них, тем самым спровоцировать удушье», - поясняют в минздраве.

Нельзя разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Не нужно ставить мебель поблизости окон и разрешать ребенку играть на подоконниках.

Ни в коем случае не нужно оставлять спящего ребенка одного в квартире, даже ненадолго.