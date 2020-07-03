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Челябинску и Магнитогорску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Общество
Сегодня, 00:58
Автор: 
Любовь Юрина

Двум городам Челябинской области – Челябинску и Магнитогорску – присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на сайте главы государства.

Как отметил глава государства, заявки в Российский оргкомитет «Победа» поступили от 28 городов. Сегодня принято решение о присвоении почетного звания первым 20 городам, в том числе Челябинску и Магнитогорску.

Эти города внесли значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях.

Владимир Путин отметил, инициатива по присвоению почетного звания городам получила поистине всенародную поддержку. «Это позволит по‑особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч предприятий», - подчеркнул президент.

На заседании оргкомитета было отмечено, что первые отмеченные почетным званием города имеют наибольшие заслуги и обладают наибольшим количеством орденов. По объёму производства, по масштабу производимой продукции равных им не было.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с гордостью воспринял новость о присвоении Челябинску и Магнитогорску в числе первых почетного звания: «Горжусь, что наши города удостоились этого звания. Особенно ценно, что были услышаны голоса жителей городов, которые выразили свое мнение на участках для голосования 1 июля. И Челябинск, и Магнитогорск по праву заслужили звания городов трудовой доблести». Глава региона подчеркнул неоценимый трудовой вклад южноуральцев в Великую Победу. «Их трудовой подвиг – тот самый фундамент, на котором стояла Победа нашего народа. Благодаря им мы сегодня живем под мирным небом», - отметил Алексей Текслер.

 

Южный Урал с 1941-го по 1945-й в прямом смысле слова стал кузницей Победы. Промышленность Челябинской области за считанные месяцы была переведена на военные рельсы. На Южный Урал с начала войны было перевезено свыше 300 промышленных предприятий и построено 35 новых заводов. Челябинцам потребовалось всего 34 дня, чтобы наладить серийное производство легендарного Т-34, признанного лучшим танком Второй мировой войны.

«Челябинск – это треть всей производимой танковой продукции, каждый третий снаряд был сделан из челябинской стали. Но самое главное Челябинск – это ещё город, в котором были разработаны 13 типов танков и шесть типов дизель‑моторов для танков. Уже в годы войны признание статуса и значения Челябинска именно в танкостроении выражалось в том, что он назывался Танкоградом», - напомнила член Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета Елена Малышева на заседании оргкомитета.

В годы войны Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из крупнейших арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Здесь ковалась броня, изготавливались снаряды, гранаты и мины, отливались башни для танков. ММК в годы войны давал металла больше, чем Италия, Польша, Чехословакия, Испания, вместе взятые. Каждый третий снаряд и броня каждого второго танка были сделаны из магнитогорской стали.

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе, член оргкомитета «Победа» Николай Цуканов жителей и руководство областей и городов с высокой оценкой заслуг уральских городов. В УрФО почетного звания «Город Трудовой доблести» удостоены четыре города: помимо Челябинска и Магнитогорска, еще Екатеринбург и Нижний Тагил (Свердловская область).

«Миллионы подписей в поддержку присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» говорят о преемственности поколений и сохранении исторической памяти. Наши уральские города заслужили это признание», - отметил Николай Цуканов.

Глава Челябинска Наталья Котова и глава Магнитогорска Сергей Бердников поблагодарили жителей, принявших активное участие в опросе по присвоению звания.

В Магнитке в поддержку инициативы собрано более 322 подписей или 97% от числа тех, кто имел право выразить свое мнение, в Челябинске - более 400 тысяч голосов.

«Челябинск по праву заслужил это звание, - подчеркнула Наталья Котова. – Вклад наших предков в Победу неоценим, а почётное звание Города трудовой доблести сохранит память о подвиге челябинцев на долгие века!».

«Магнитогорск внес значительный вклад в Победу страны над фашизмом. Мы по праву гордимся подвигами наших отцов и дедов на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны», – отметил Сергей Бердников.

В честь знаменательного события в Челябинске на набережной реки Миасс состоялся фейерверк, а затем на фасаде главного корпуса ЮУрГУ - 15-минутное 3D лазерное шоу «Сияние Победы».

В Магнитогорске в честь исторического события состоялся праздничный автопробег, а затем небо над городом металлургов озарил праздничный салют.

На территории городов, которым присвоено почетное звание, установят памятную стелу, на которой появится герб и текст президентского указа о присвоении звания «Город трудовой доблести». И трижды в год – на Первомай, в День Победы и на День города –будут проводиться праздничные мероприятия и запускаться салюты.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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