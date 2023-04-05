Чемпион мира по боксу среди молодежи провел зарядку для школьников Луганска

Челябинский боксер Андрей Стоцкий — один из лидеров сборной региона по боксу, чемпион мира и Европы среди молодежи, победитель национального чемпионата среди взрослых провел зарядку для луганских школьников.

Познакомиться с таким гостем захотели многие. На спортивную зарядку под руководством известного боксера пришли более 300 учащихся младших классов.

«Тренировка заняла порядка 40 минут. Я показал школьникам приемы самозащиты и самые эффективные упражнения. Надеюсь, что это поможет заинтересовать детей спортом, задуматься о здоровом образе жизни», - рассказал Андрей Стоцкий.

Зарядка с чемпионом России стала ярким и запоминающимся событием для детей из Луганска. Как рассказал сам спортсмен, это мероприятие зарядило и его самого на новые достижения, стало дополнительной мотивацией продолжать такие встречи с молодежью и передавать им свой опыт и любовь к спорту.