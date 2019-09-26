Честный бизнес в России невозможен, считают челябинцы

Можно ли в современной России вести бизнес по закону, никого не обманывая, в том числе и государство - ответ на этот вопрос попытались получить социологи Челябинского филиала РАНХиГС в ходе инициативного социологического исследования. Большинство опрошенных посчитало, что это невозможно.

Опрашивались жители Челябинска, большинство из которых вряд ли в деталях представляют, как реально вести бизнес. Представители целевой группы дали бы более реалистичный ответ. Распределения ответов респондентов представлены в процентах от опрошенных.

Уверенность в том, что сегодня в России можно вести бизнес по закону, никого не обманывая, в том числе и государство, выразили 15,5% опрошенных. Чаще остальных так отвечали респонденты в возрасте 25-44 лет, по роду занятий – безработные и временно неработающие жители города.

Большинство опрошенных (62,6%) считает, что вести бизнес по закону, никого не обманывая, в том числе и государство в современной России невозможно. Интересно, что практически каждый третий опрошенный (32,7%) выбрал для ответа на этот вопрос оценочную позицию «точно нет». Так чаще говорят респонденты 45-59 лет, а также жители Челябинска с низким уровнем материальной обеспеченности. Можно предположить, что они выражают состояние общественного сознания горожан, а оно в большей степени индуцировано средствами массовой информации.

Более чем каждый десятый опрошенный (11,9%) затруднился ответить на вопрос. В данной группе чаще представлены респонденты старше 60 лет, имеющие среднее общее, среднее специальное, неоконченное высшее образование, а по роду занятий это, как правило, неработающие пенсионеры.

По данным, представленным Всероссийским Центром изучения общественного мнения (оригинал материала), в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране большинство россиян (62%) не верят. Однако, в сравнении с 2007 годом ситуация выглядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов выросла с 21% до 34%.