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01.07.2023 14:16
Фото: freepik.com

Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

Сорок восьмая региональная конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы» пройдет 4 июля с 10.30 до 12.30 (местное время) по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56, конференц-зал Союза «Южно-Уральская торгово-промышленная палата»(18+).

В программе:

1. Торжественная церемония награждения застройщиков региона:

  • победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2023;
  • лидеров по вводу жилья в 2022 году;
  • дипломами класса умного дома.

2.  Основные тренды в девелоперском продукте: архитектура, парковочное и дворовое пространства, входные группы, подъезды, квартиры, умный МКД.

В качестве спикеров приглашены:

Представители государственных органов и некоммерческих организаций Челябинской области

  • Юлий Элбакидзе, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области;
  • Александр Перемыкин, заместитель главы Челябинска по строительству;
  • Василий Беспалов, начальник управления капитального строительства.

Представители застройщиков, осуществляющих строительство в Челябинской области

  • Владимир Савченков, генеральный директор АПРИ Флай Плэнинг;
  • Олег Крикунов, директор ИКАР;
  • Сергей Пахомов, директор ГК Голос.Девелопмент;
  • Андрей Курбацких, генеральный директор СЗ Эльтаун Флэтс;
  • Николай Серсков, директор строительной компании НИКС;
  • Владимир Атаманченко, генеральный директор Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки.

Эксперты

  • Артем Глухих, основатель и СЕО «Базис Недвижимость»;
  • Юлия Яровая, руководитель проектов Smartis.

Модератор Кирилл Холопик, руководитель портала ЕРЗ.РФ.

Участие в конференции бесплатное после предварительной регистрации по ссылке.


 

 

ЮУТПП
ТПП РФ
конференция
жилищное строительство
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28.06.2023 17:26

В Челябинске начинается реконструкция тепловых сетей на Свердловском проспекте

28.06.2023 16:55

Пастбища рядом с Берлином давно превратились в свалку и зарастают сорняком

28.06.2023 16:52

Челябинская область получит допсредства на лекарства, медизделия и лечебное питание

28.06.2023 16:13

Вакантный мандат депутата Заксобрания Челябинской области передан Валерию Филиппову

28.06.2023 15:43

В Челябинскую область прибыли породистые «пятачки» из Ирландии

28.06.2023 15:21

Трамвайные пути ремонтируют в пяти районах Челябинска

28.06.2023 15:13

Челябинская область получит дополнительно средства на компенсацию расходов жителей на ЖКУ

28.06.2023 14:51

В Аргаяшском районе ведется борьба с торфяным пожаром

28.06.2023 14:31

В футбольном турнире памяти Наума Орлова победил театр его имени

28.06.2023 14:03

В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота

28.06.2023 13:12

Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве