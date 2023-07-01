30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Преображение челябинской Свободы
30.06.2023
Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд
30.06.2023
Народный фронт сообщил о горах человеческих фекалий под окнами жилого дома в Троицке
30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте
Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»
09.06.2023
ЮУТПП провела День открытых дверей для предпринимательского сообщества
31.05.2023
ЮУТПП приглашает всех желающих к участию в Дне открытых дверей
24.05.2023
Работодателей Челябинской области обучают подбору персонала в социальных сетях
06.03.2023
В Челябинске 15 марта пройдет семинар «Автоматизация работы с маркетплейсами. Автоматизация продаж»
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023