Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района

Четвертый централизованный этап гидравлических испытаний тепловых сетей в Челябинске стартует 11 июля и затронет Центральный, Курчатовский и Калининский районы.

Под двухнедельное - до 25 июля - ограничение горячего водоснабжения попадут 575 многоквартирных домов, 47 дошкольных, 23 учебных и 14 лечебных учреждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, в июле по отдельному графику пройдет опрессовка систем, подключенных к локальным котельным.

«Максимальный срок отключения - две недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», - отметили в городской администрации.

С перечнем жилых домов и учреждений, попадающих под отключение, можно ознакомиться здесь.

Напомним, третий этап испытаний стартует в столице Южного Урала четвертого июля. На две недели горячую воду отключат в пяти районах.