30.06.2023
Школьников Челябинской области бесплатно научат создавать мультфильмы
30.06.2023
В Челябинске оперативно демонтировали ларек-«нелегал» на Комсомольском проспекте
30.06.2023
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
30.06.2023
Куда плывёт «кораблик» Института философии РАН?
30.06.2023
В МТС сообщили о снижении числа спам-звонков в 2023 году более чем в два раза
30.06.2023
В Челябинске до конца лета ограничат движение на улице Цвиллинга
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
29.06.2023
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
20.06.2023
Локальные котельные Челябинска проведут опрессовку по своему графику
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023