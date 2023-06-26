В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду

Третий этап гидравлических испытаний в Челябинске стартует четвертого июля.

Под двухнедельное, до 18 июля, отключение горячей воды попадут 948 многоквартирных домов и 87 домов частного сектора, 45 дошкольных, 44 учебных и 19 лечебных учреждений в Советском, Ленинском, Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском районах Челябинска.

С полным списком объектов, где будет проводиться третий этап испытаний, можно познакомиться здесь.

Напомним, второй этап отключений горячей воды с целью выявления слабых мест на теплотрассах и оперативного устранения проблем до начала отопительного сезона, стартовал в Челябинске 13 июня и продлится до 27 июня.

В мэрии напоминают, что при проведении испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность. Городские власти просят жителей соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода теплоносителя на поверхность по телефону диспетчерской службы: +7 (351) 246-40-00.