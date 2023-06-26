26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
26.06.2023
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
26.06.2023
В Коркино простятся с умершим во время следствия бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым
26.06.2023
Две премьеры поставит в новом сезоне Челябинский театр оперы и балета
26.06.2023
Более 300 водителей в состоянии опьянения выявили в Челябинской области
26.06.2023
Бажовский фестиваль: все готово к проведению
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
05.06.2023
Горячей воды в Металлургическом районе Челябинска не будет до 19 июня
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
04.05.2023
Первые отключения горячей воды в Челябинске начнутся 15 мая
11.05.2022
В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023