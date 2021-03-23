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Чиновники отремонтируют кровлю дома многодетной семьи, пострадавшей из –за непогоды

После вмешательства ОНФ чиновники Троицкого района нашли средства на ремонт кровли дома семьи, воспитавшей 13 детей.

Буран, бушевавший в Челябинской области с 23 по 25 февраля, нанес большой ущерб южноуральцам. Многодетная семья Ложкиных из поселка Целинный тоже пострадала: сильным ветром с их дома сорвало крышу, а снегом завалило двор так, что из жилища было не выйти. Что предпринял глава поселка, чтобы выручить инвалидов, воспитавших 13 детей? Ничего. На помощь Ложкиным пришли активисты ОНФ.

Активисты Общероссийского народного фронта в Челябинской области помогли многодетной семье из поселка Целинный Троицкого района добиться восстановления крыши, которую сорвало сильным ветром во время аномального бурана. После вмешательства общественников муниципалитет оперативно нашел средства на ремонт кровли дома Ложкиных.

Наталья и Юрий – люди с инвалидностью, отец большого семейства не так давно перенес инсульт. Воспитали тринадцать детей – шестерых родных и семерых приемных. Юрий Николаевич – почетный донор, а Наталья Ивановна имеет медаль «Материнская слава», но ни один из этих фактов не побудил поселковые власти сделать все возможное, чтобы оперативно помочь замерзающей семье.

Не дождавшись реакции чиновников, Ложкины бросили клич о помощи, и на него откликнулся Народный фронт - активисты ОНФ в Челябинской области Наталья Юрина и Александр Ерахтин взяли решение проблемы в свои руки. В обращении к районному главе общественники подчеркнули, что пострадавшее жилье является для семьи единственным, а затягивание решения по данной ситуации, с учетом прогнозируемых осадков, может привести к еще большим повреждениям жилого дома и ущербу имуществу.

После обращения активистов ОНФ в поселок приехала комиссия, были выделены средства из резервного фонда, и на участке Ложкиных закипела работа.

«Мы настоятельно попросили главу района незамедлительно принять меры и поручить оказать требуемую помощь семье, поскольку в этой ситуации имелись риски для здоровья и жизни людей. Сейчас кровля восстановлена, улицы и дороги на въезде в поселок расчищены от снежных заносов. Также мы обратили отдельное внимание районных властей на недопустимость халатного отношения главы поселка Целинный к подобным ситуациям и попросили донести до его сведения данную информацию», - рассказал Ерахтин.