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Число заболевших ОРВИ южноуральцев растет

В Челябинской области растет число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), но эпидпорог пока не превышен.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 15 января.

«По взрослому населению отмечается рост по ОРВИ. Это и понятно. Это сезон», - отметила Ирина Гехт. Уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников на 50 процентов ниже показателей прошлого года, среди детей дошкольного возрасте – ниже эпидпорога.

Ирина Гехт отметила, что впервые за последние недели в пробах, которые Роспотребнадзор берет у заболевших ОРВИ, не был обнаружен коронавирус. Во всех взятых на предыдущих неделях пробах присутствовал ковид.

«Сейчас преобладает больше ОРВИ при общем снижении количества госпитализаций и находящихся на амбулаторном лечении. ОРВИ присутствует, но не превышает эпидпорог», - уточнила Ирина Альфредовна.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как неблагополучная. По состоянию на 15 января в регионе зарегистрировано 40 тысяч 565 случаев новой коронавирусной инфекции (1167,1 на 100 тысяч населения).