Чубайс уволился и уехал за рубеж

Анатолий Чубайс уволился с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития по собственному желанию. Об этом сегодня, 23 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал - это его личное дело», – пояснил официальный представитель Кремля, пишет РИА Новости.

Об отъезде Анатолия Чубайса за рубеж ранее сообщали некоторые западные СМИ. Кроме того, эту информацию подтвердил спецпредставитель президента по климату Руслан Эдельгериев.

Анатолий Чубайс работал в должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с 2020 года. На этом посту он курировал реализацию Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа.

В начале 1990-х годов Чубайс руководил Госкомимуществом и курировал процесс приватизации в стране. В 1994 году чиновник был назначен первым вице-премьером. С 2008 года Чубайс возглавлял «Российскую корпорацию нанотехнологий», а после преобразования корпорации в акционерное общество занял пост главы управляющей компании «Роснано».