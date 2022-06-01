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День защиты детей
День здоровья
Курчатовский район
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01.06.2022 16:21
Фото: Евгения Александрова

Чудо-праздник в особенный день: маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето

Маленькие курчатовцы ярко и весело встретили лето: День защиты детей, организованный для младших школьников Курчатовского района Челябинска в сквере Молодогвардейцев утром первого июня, удался на славу. Подтверждение тому – радостные улыбки, огонек в глазах и счастливый детский смех.

В праздничное утро мальчишек и девчонок в галстуках самых разных цветов – желтых, красных, фиолетовых, зеленых, небесных, оранжевых – без устали развлекали неутомимые аниматоры, которые очень постарались, чтобы у ребят было отличное настроение, и они не скучали ни одной секунды.

 Начальник отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Евгений Макаров отметил, что сегодня в Челябинске торжественно открылись детские городские летние лагеря – в сквер Молодогвардейцев младшеклассники (а их здесь собралось не меньше двухсот человек) прибыли сразу после посвященных этому событию мероприятий.

Поздравить маленьких виновников торжества с началом лета пришел и председатель Молодежной палаты Курчатовского района Егор Фомин.

«У вас впереди целых три жарких месяца, пожалуйста, проведите это время с пользой: занимайтесь спортом, ездите на озера, загорайте, читайте книжки. Слушайте своих родителей, заботьтесь о своем будущем», – отметил лидер районной Молодежной палаты.

Ребята с восторгом слушали слова Егора о том, что одной из его самых любимых книг является «Гарри Поттер» (к слову, под конец праздника ее главный герой появился в сквере – он ждал своих маленьких друзей «на другом берегу»: чтобы добраться до волшебника, юным курчатовцам нужно было приложить некоторые усилия).

Зарядка с добровольцами-школьниками Настей и Максом, конкурс рисунков на асфальте, веселые викторины и конкурсы, танцы (получилась полноценная утренняя дискотека), отгадывание загадок – везде мальчишки и девчонки Курчатовского района оказались на высоте: они и плясали, и сражали ведущих правильными ответами на вопросы с подвохом, и демонстрировали чудеса гибкости и прыгучести, и увлеченно созерцали выступления очаровательных барышень из студия танца «Broadway» и показательные «бои» спортсменов физкультурно-спортивного клуба «Джуниор» на татами под открытым небом, и от всей души радовались сладким и воздушным (индеец в полушубке надувал шарики для твистинга и создавал из них различные фигурки) подаркам.

С огромным аппетитом ребята поедали сладкую вату и с невероятным удовольствием поглощали витаминный кислородный коктейль, который для них готовили прямо в сквере.

Огромная очередь выстроилась утром первого июня не только к создателю ягодного коктейля, но и к девушке-пирату, которая вдохновенно наносила на детские лица аквагрим.

Надо сказать, что удовольствие от праздника, организованного по случаю Дня защиты детей администрацией Курчатовского района, получили не только ребята, но и взрослые курчатовцы: людей в сквере все прибывало, за происходящим увлеченно наблюдали и мамы с колясками, и папы с малышами на руках, и пожилые женщины и мужчины.

Интересно, что утром первого июня в сквере Молодогвардейцев – параллельно с традиционным детским праздником – традиционно проходил и День здоровья, участие в котором приняли представители всех лечебно-профилактических учреждений Курчатовского района (не только муниципальных, но и частных). Каждый желающий мог подойти к специалистам и получить консультацию по интересующей теме.

К слову, тут даже дарили подарки – например, корреспондент агентства «Урал-пресс-информ», подошедшая к одной из стоек, стала счастливой обладательницей солнцезащитного крема и чудо-средства, призванного заживлять раны.

Всем медикам, принявшим участие в мероприятии, Евгений Макаров вручил благодарственные письма главы Курчатовского района Сергея Антипова – за добросовестный труд, преданность профессии, а также в связи с профессиональным праздником – Днем медицинского работника, который отмечается в нашей стране в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 19-е число.

Фото администрации Курчатовского района
Автор: Евгения Александрова
День защиты детей
День здоровья
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На Таганае замечен «ведьмин холодец»

31.05.2022 09:59

В Челябинске по улице Горького пустили трамвай-челнок

30.05.2022 22:42

В Челябинске на шести перекрестках отключат светофоры

30.05.2022 22:33

Троицкую полицию возглавил подполковник Руслан Саматов

30.05.2022 22:00

билайн обучит нейросеть искать ошибки в работе сотрудников колл-центров

30.05.2022 18:12

В последний день календарной весны в Челябинской области тепло, дожди, грозы

30.05.2022 18:09

Анонсы событий и мероприятий на 31 мая

30.05.2022 17:40

Челябинский облсуд не выпустил депутата Ершова из-под стражи

30.05.2022 17:36

В Челябинскую область придет жара, в южных районах установится высокая пожарная опасность

30.05.2022 17:14

Озеленение, благоустройство, наведение порядка: Сергей Антипов рассказал о последних событиях из жизни Курчатовского района

30.05.2022 17:08

Текслер отменил особый противопожарный режим в Челябинской области

30.05.2022 16:57

В небо Аркаима выпустят краснокнижных соколят-балобанов

30.05.2022 16:40

Полицейские задержали челябинца, который лишал горожан ТВ и Интернета

30.05.2022 16:19

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

30.05.2022 16:17

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

30.05.2022 16:04

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

30.05.2022 15:09

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

30.05.2022 15:08

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США

30.05.2022 14:37

Ветераны Еткуля наметили планы на будущее

30.05.2022 14:31

Общественники пожалуются на «запоровших» озеленение Комсомольского проспекта лиц в прокуратуру

30.05.2022 13:42

Чернобровину и его подельникам предъявлено окончательное обвинение

30.05.2022 13:40

Челябинская область готова к холере

30.05.2022 13:27

Магниторец выпрыгнул с четвертого этажа за телефоном

30.05.2022 12:48

В Варненском районе девочка получила ожоги после возгорания бензина

30.05.2022 12:32

Каждый желающий ребенок миасского ракетостроителя получит путевку в летний лагерь

30.05.2022 12:31

Миасс примет «Кубок путешественника Федора Конюхова»

30.05.2022 12:31

Мог ставить сети: родственники самостоятельно нашли тело утонувшего рыбака на озере Мыркай

30.05.2022 12:29

По требованию прокуратуры администрация Челябинска «подсветит» «Тропу здоровья»