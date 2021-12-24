«Циклон-2021»: южноуральские силовики обезвредили условных террористов на челябинском автовокзале

Южноуральские силовики и правоохранители дружно противостоят условному теракту на автовокзале «Северные ворота» Челябинска: с 23-го по 24-е декабря в областном центре проходит командно-штабной «Циклон-2021».

Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, антитеррористическое учение проводится в соответствии с планом проведения КШУ, утвержденным председателем национального антитеррористического комитета - директором ФСБ России.

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«В процессе учения отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении террористического акта на автовокзале. Выработаны первоочередные меры, в рамках которых оценен уровень знаний, умений и навыков по организации проверки информации и управлению приданными силами и средствами», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Познакомившись с учебной обстановкой и получив вводные задачи, силовики задержали (условно ликвидировали) учебных террористов, а также идентифицировали и обезвредили предмет с химическим веществом, ликвидировав – в завершение боевого мероприятия - последствия террористического акта.

Действия участников (это силы и средства региональных структур ФСБ, ФСО, МВД, минобороны, СУ СК, МЧС, ФСИН России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористические комиссии Челябинской области) оценивал руководитель учения – генерал-лейтенант Дмитрий Иванов, возглавляющий региональное управление ФСБ России.