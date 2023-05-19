Даллакян о требованиях Россельхознадзора: «Мне нужно сбросить ветеринарный халат и бороться с бюрократизмом»

Челябинский реабилитационный центр диких животных и птиц «Спаси меня» известного зоозащитника Карена Даллакяна чиновники Россельхознадзора фактически намерены приравнять к зоопарку и требуют оформить соответствующую лицензию.

На защиту детища челябинского Айболита встал Общероссийский Народный фронт, сопредседателем регионального отделения которого является Карен Вачганович – ветеринар с мировой известностью и зоозащитник.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Карен Даллакян, одной из причин стали проводимые в рамках гранта «Уроки добра», которые чиновники обозначили как культурно-зрелищные мероприятия.

«К нашему удивлению, нас хотят приравнять к зоопарку. А точнее наши «Уроки доброты», по мнению чиновников, – это культурно-зрелищные мероприятия. Также очень громко говорится и о статусе наших животных. Мне что, нужно сбросить свой ветеринарный халат и все силы бросить на борьбу с чиновничьим бюрократизмом?! Они считают, что «Уроки доброты» - это цирковые представления, что Даллакян надевает костюм клоуна. В рамках этого проекта школьники могут, к примеру, покормить коз. Это приравняли к контактному зоопарку. Я молчать не буду, речь идет о животных, которых я спасал», - сказал агентству «Урал-пресс-информ» зоозащитник Карен Даллакян.

Как отмечают в челябинском региональном отделении Народного фронта, Центр «Спаси меня» известен далеко за пределами Южного Урала: «Здесь спасают от смерти диких зверей из разных уголков страны. Амурские тигры Жорик и Гектор, рысь Марыся, леопард Ева, пума Атос, тигрица Ада, лев Симба… они стали жертвами жадности цирков-шапито, браконьеров, фотографов».

Но чиновники посчитали, что приют «Спаси меня» не имеет никакого законного права содержать диких зверей и птиц.

«Уникальный приют по спасению диких животных «Спаси меня» на грани закрытия. Мы вмешались в ситуацию. Животные, которые не могут существовать без помощи человека, остаются в приюте. Но внезапно сотрудники Россельхознадзора потребовали от центра оформить лицензию, посчитав его зоопарком. Предполагаем, так Даллакяна попытались остановить от реализации проекта по охране краснокнижных животных. Уверены: проверки без обоснованных причин можно расценивать, как превышение полномочий», - подчеркнули в челябинском региональном отделении Народного фронта.

Уже написано заявление в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям Россельхознадзора.

А вот что говорит по этому поводу Россельхознадзор:

«С первого января 2022 года после вступления в силу федерального закона №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» проведение культурно-зрелищных мероприятий с участием животных, постановлением правительства РФ включенных в перечень запрещенных к содержанию разрешено только при наличии лицензии».

Как подчеркнул, комментируя сложившуюся после получения Фондом зоозащиты «Спаси меня» предостережения ситуацию, руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко, «у всех, кто занимается данным видом деятельности, было четыре года, чтобы выполнить определенные законом требования».

На сегодняшний день на территории Челябинской области такие лицензии имеют девять заведений, еще у шести она отсутствует. С начала 2023 года во всех шести заведениях должностные лица Россельхознадзора побывали с профилактическими визитами, во время которых разъяснили их руководству требования законодательства и предложили оформить лицензии.

По итогам профвизитов всем без исключения владельцам заведений были объявлены предостережения.

В региональном Россельхознадзоре отметили, что предостережение имеет превентивный характер и принудительной силой не обладает. Цель предостережения – профилактика правонарушений путем официального указания лицу на необходимость исключения из его деятельности обстоятельств, способствующих совершению конкретного противоправного деяния.

Пять учреждений в настоящее время готовятся подать заявления на получение лицензии. Еще одно учреждение - Фонд зоозащиты «Спаси меня» - воспользовался законным правом и 27 февраля выразил свое возражение на выданное предостережение, объяснив, что «фонд никогда не вел и не ведет деятельность по демонстрации животных в качестве зоопарка\зоосада и\или культурно-зрелищных целях».

«В ответе Россельхознадзора на данное возражение указано, что во время проведения профвизита инспектор стал свидетелем экскурсии для детей на территории фонда по адресу: Челябинск, улица Ферросплавная, 79, где содержатся животные, включенные в перечень запрещенных к содержанию. Кроме того, в группе ВКонтакте и на сайте Фонда есть информация о том, что фондом проводятся «Уроки добра» и «каждый желающий сможет побывать на выпуске редких животных и птиц, которые прошли реабилитацию в приюте». Управление Россельхознадзора направило в прокуратуру Челябинской области информационное письмо об осуществлении деятельности Фонда зоозащиты «Спаси меня» с нарушениями действующего законодательства», - сообщили в надзорном ведомстве.

В Россельхознадзоре пояснили, что во время проведенной проверки прокуратура выявила нарушения требований законодательства о лицензировании и об ответственном обращении с животными, в связи с чем 17 марта текущего года внесла президенту Фонда представление об устранении нарушений федерального законодательства. Так, пояснили в надзорном ведомстве, в клетках и вольерах Фонда находятся дикие животные (лев, пума, рысь, каракал, медведь бурый, макаки-резус, лисы), содержание которых без лицензии запрещено.

«Управление Россельхознадзора стоит на страже исполнения закона и проводит профилактические мероприятия, призванные обеспечить безопасность нахождения посетителей, в том числе детей, в местах, где животные, включенные в перечень запрещенных к содержанию, используются для культурно-зрелищных целей», - заявили в надзорном ведомстве.

Анатолий Литовченко также отметил, что в уставных документах Фонда не указан вид деятельности, связанный с содержанием и лечением животных, и рекомендовал рассмотреть вопрос об открытии приюта для животных и согласовать это с Росприроднадзором и областным минсельхозом.