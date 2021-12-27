Дед Мороз специального назначения прибыл на Южный Урал. С особым вниманием он осмотрел ели в сквере у театра драмы, которые оказались совсем не укрыты снегом. Повелитель холодов и морозов взмахнул посохом и на лапах елей заискрился зимний наряд.



Здесь же на театральной площади он встретил музыкантов военного оркестра Росгвардии. Для того, чтобы из медных лилась только праздничная музыка, Дед Мороз специального назначения превратил свой посох в волшебный тамбуршток (специальный жезл) и передал его дирижёру старшему лейтенанту Ивану Кузнецову.



На театральной площади города музыканты исполнили саундтрек из фильма «Один дома», а также произведение «Однажды в Рождество». Затем оркестранты переместились на сцену дома культуры железнодорожников, где дали большой концерт для жителей города, личного состава и работников Южно-Уральской железной дороги.



Впереди у Деда Мороза ещё много дел и полный мешок подарков.