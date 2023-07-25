25.07.2023
Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта
25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
Delta Системы безопасности: в первом полугодии 2023 года количество правонарушений в Челябинске снизилось на 6 процентов, при этом вдвое вырос «уровень тревожности»
21.10.2022
В Челябинской области усилят охрану стратегических объектов
19.06.2019
Министр образования на вопросы Алексея Текслера отвечал: «Так точно! Но денег не хватает»
27.03.2019
К каждому третьему школьнику пытаются «втереться» в доверие взрослые в социальных сетях
23.01.2018
В полиции рассказали правду о подозрительной находке у отеля «Видгоф»
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023