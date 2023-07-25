Delta Системы безопасности: в первом полугодии 2023 года количество правонарушений в Челябинске снизилось на 6 процентов, при этом вдвое вырос «уровень тревожности»

Аналитики компании Delta Системы безопасности, одного из крупнейших поставщиков комплексных услуг по охране недвижимости, имущества и транспортных средств, проанализировали порядка 30 000 тревожных сигналов, поступавших в мониторинговый центр в Челябинске в первом полугодии 2022 и 2023 гг. с целью выяснить, как изменилась криминогенная обстановка в городе.

Так, согласно полученным данным, почти в 2 раза (78%) выросло количество вызовов в результате нажатия тревожной кнопки в коммерческих объектах, на 47% в квартирах и на 60% в частных домах.

При этом, за первые шесть месяцев текущего года общее количество тревог сократилось на 6%: на 10% в многоквартирных домах, на 6% – в частных и на 2% на предприятиях малого и среднего бизнеса.

«Такая статистика говорит о том, что тревожность граждан возросла, – отмечает Евгений Горячев, коммерческий директор Delta Системы безопасности. – Люди стали бояться и вызывать группу быстрого реагирования, что называется, в любой непонятной ситуации».

По типам правонарушений в начале года преобладали кражи и их попытки, до 33% всех случаев, однако с наступлением тепла на первое место вышло незаконное проникновение – до 36%, далее следует нарушение общественного порядка, 28%, и хулиганство.

В Delta Системы безопасности также составили рейтинг самых частых правонарушений в городе-чаще всего это попытки незаконного проникновения, связанные с намеренным желанием украсть то, что можно удачно перепродать, однако это не «профессиональные» воры, а, скорее, начинающие. Далее следуют правонарушения, связанные с «квартирным вопросом». Нарушителями здесь становятся бывшие мужья и жены, родственники и даже арендодатели. Ситуации случаются самые разные – от попытки забрать отнюдь не оставленные, а скорее понравившиеся вещи, до смены замков.

И, наконец, на третьем месте предприятия малого и среднего бизнеса, где участились случаи неадекватного поведения посетителей, из-за чего сотрудники все чаще и чаще используют тревожную кнопку.