9 июля в Челябинске состоится большой летний праздник - "День семьи с Авторадио".

«Авторадио-Челябинск» дарит уикенд в загородном отеле взамен на рецепт семейного счастья.

Горожан ждут в АРТ-сквере на Набережной. Организаторы готовят насыщенную программу: конкурсы для детей и взрослых, яркие номера, подарки, много любимой музыки и ответ на вопрос, в чем же секрет семейного счастья? Все желающие смогут получить воздушные шары, сделать яркие фото в необычных локациях, создать семейные постеры, выиграть подарки и отведать гигантский каравай - символ семейного счастья.

Гвоздем праздника станет розыгрыш главного приза - семейного уикенда в загородном отеле SMOLINOPARK среди участников конкурса, который проходит до 9 июля в группе Авторадио-Челябинск в социальной сети Вконтакте. Участники должны поделиться своими рецептами крепкого брака и семейным фото.

"День семьи с Авторадио" – доброе событие этого лета!

Праздник состоится 9 июля в Арт-Сквере на Набережной с 14 до 16 часов. Приходите всей семьей!