27.06.2022
Владимир Колокольцев: Необходимо наращивать усилия по изъятию из незаконного оборота запрещенных веществ
27.06.2022
Виктор Ереклинцев прокомментировал заявление «ЭкоСтандарта» о нарушениях в контракте по озеленению
27.06.2022
В Челябинской области двух учеников удалили с ЕГЭ по математике
27.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 июня
27.06.2022
Предприятия Миасса – вместе с «Водой России»
27.06.2022
Кыштым приглашает туристов на старинный демидовский завод с зотовскими темницами
Депутат и общественник Корнев подарил ветеранам и челябинцам с инвалидностью отдых на берегу
10.06.2022
Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске
06.06.2022
Захар Прилепин оценил «твардовскую силу стихов» Геннадия Григорьева из Челябинска
05.06.2022
Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
01.06.2022
Депутат Корнев вместе с единомышленниками подарил юным челябинцам экскурсии в зоопарк и музей
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022
Южноуральцы почтят память павших в Великой Отечественной войне
21.06.2022
Во вторник - День летнего солнцестояния, в Челябинской области – Аркаимское солнцестояние
21.06.2022