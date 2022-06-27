Депутат и общественник Корнев подарил ветеранам и челябинцам с инвалидностью отдых на берегу

Представители ветеранских организаций Челябинска и общества инвалидов Металлургического района насладились субботним отдыхом на берегу озера Смолино. К водоему челябинцев доставили два автобуса.

Вылазку на природу 25-го июня организовал депутат челябинской городской думы от партии «Справедливая Россия – За Правду» Владимир Корнев, который как раз в этот день приступил к обязанностям руководителя Уральского федерально-окружного отделения Гражданского Комитета России.

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Как отмечает организатор поездки, челябинцы превосходно провели время – несмотря на пасмурную погоду.

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Вода в озере Смолино оказалась теплой, шашлык – мягким и сочным, танцы – зажигательными, спортивные состязания – увлекательными, общение – приятным и позитивным.