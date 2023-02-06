Гражданский комитет России открыл правозащитное направление для участников СВО

Гражданский комитет России (ГКР) открыл правозащитное направление для участников специальной военной операции.

Работа по защите прав бойцов начата по инициативе члена генсовета ГКР, координатора данной общественной организации в Уральском федеральном округе, депутата городской думы Челябинска Владимира Корнева.

Ранее в столице Южного Урала состоялась его рабочая встреча с Алексеем Ковалевым - помощником сенатора, члена комитета по обороне Совета Федерации от Челябинской области Маргариты Павловой. На встрече было принято решение о начале совместной юридической деятельности по защите прав военнослужащих.

Как сообщил на своей странице в ВКонтакте Владимир Корнев, курировать тему защиты прав участников СВО в Челябинской области будет его помощник Павел Степанов.

«Все заинтересованные лица могут обращаться к нему по телефону: 8 (922) 230-17-31», - отметил Владимир Корнев.