Депутат Паутов поздравил школьников Новосинеглазово и Фёдоровки с Днем знаний

Учащиеся и преподаватели школ № 144, №145 и №131 в поселках Новосинеглазово и Фёдоровка Советского района Челябинска в День знаний получили три тысячи памятных подарков.

Сувениры школьникам и педагогам преподнес депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов, который побывал на праздничных линейках в школах и поздравил ребят с первым сентября.

По причине дождливой погоды, которая не смогла омрачить праздник по случаю начала нового учебного года, линейки перенесли в актовые залы учебных заведений. Виталий Паутов пожелал школьникам успехов в учебе, творческих достижений и поблагодарил преподавателей за их труд. Отдельные поздравления прозвучали в адрес первоклассников.

Отметим, в 2023 году школы и детские сады Новосинеглазово и Фёдоровки получили от депутата ощутимую материальную помощь. Школа №145 в Новосинеглазово - 45 тысяч рублей, а в школе №144 благодаря поддержке Виталия Паутова провели капитальный ремонт детской площадки.

Получили материальную помощь и детские сады челябинских посёлков. Детсаду №12 депутат гордумы выделил 90 тысяч рублей, детсадам №230 и №467 - по 45 тысяч рублей. Садику №374 в посёлке Фёдоровка в этом году было выделено 195 тысяч рублей.