Депутат Владимир Бекишев помог волонтерам Ясиноватой

Перед возвращением из Ясиноватой в Челябинск депутат фракции «Справедливая Россия-За Правду» в Заксобрании области Владимир Бекишев встретился с местными волонтерами, которые собирают для нуждающихся жителей и военнослужащих продукты, одежду и медикаменты.

Доброволец Юлия Новоруськая на своем автомобиле по «дороге жизни» доставляет помощь в самые опасные уголки города Ясиноватая, который до сих пор находится под обстрелом, и в другие населенные пункты. Парламентарий оказал ее организации «Помощь от чистого сердца» финансовую поддержку в размере 50 тысяч рублей.

«Владимир Петрович – очень-очень хороший, отзывчивый человек. За счет его помощи 30 пожилых людей получили жизненно необходимые лекарства и еще получат, так как переданные денежные средства израсходованы пока меньше, чем наполовину. У нас одна женщина без средств для существования лежит в больнице, хотим помочь ее вылечить на оставшуюся сумму», – рассказала волонтер Юлия.

Владимир Бекишев отметил, что большинство людей понимают обстановку в Ясиноватой и тоже хотят помогать таким волонтерам, как Юлия, а не осуждать их. Тем, кто готов предоставить материалы для восстановления города или финансовые средства для оказания поддержки местному населению, депутат предлагает написать ему в личные сообщения.

«В сентябре я вновь собираюсь в Ясиноватую. Повезу собранный гуманитарный груз или закуплю на месте все необходимые товары для больниц, школ и детских садиков. К слову, в детских садиках много скульптур, которые оказались поломаны. Пообещал сам восстановить их с помощником. Привезем цемент, краски и за дело», – подчеркнул Владимир Бекишев.

За помощь в формировании гуманитарного груза депутат благодарит Даяна Иштимирова, Эльзу Метелькову, Станислава Нигматова, Ольгу Петухову.

Всего за свои поездки в ДНР Владимир Бекишев отвез 4 тонны продовольственных товаров, 1000 квадратных метров полиэтилена, 6 триммеров, 4 бензопилы, 100 килограммов гвоздей и 100 килограммов шурупов, 1000 хлопчатобумажных перчаток, 1 холодильник, 30 пар берцев, 300 наборов для умывания, 70 упаковок воды, в каждой из которых по 10 бутылок, 200 килограммов канцелярских товаров и передал 255 тысяч рублей в церкви и волонтерам.