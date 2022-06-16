Депутат Заксобрания поддержала челябинцев, отстаивающих лес на Тополинке

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сегодня, 16 июня, приехала к защитникам челябинского леса на Тополинке. Парламентарий пообщалась с жителями северо-запада, несогласными со строительством катка УралГУФК в зелёном массиве, и выразила им свою поддержку. Ранее жители микрорайонов «Ньютон» и «Тополиная аллея» установили палатки рядом с местом вырубки деревьев и организовали сбор подписей за создание на этом участке экопарка имени Владимира Путина. Строительство спортивного объекта оспаривается горожанами и в суде.

«Ко мне поступило обращение от жителей Челябинска о том, что рядом с их домами проходит вырубка берёзовой рощи, которую они считают лесом. В силу того, что в городе и области в целом существует проблема с постановкой лесных участков на кадастровый учёт, необходимо объективно оценить эту ситуацию. Для этого я и приехала к людям, которые установили палатки рядом с местом вырубки. За тот короткий промежуток времени, что я там была, я видела, как люди гуляют в лесном массиве – то молодая пара, то пенсионер, мамы с детьми - они подходят и ставят свои подписи за сохранение леса. Люди идут постоянно. Сегодня я (не как депутат, а как житель Челябинска) напишу заявление в полицию. Поскольку, по моему субъективному мнению, действия администрации Челябинска, связанные с выдачей разрешения на застройку этого участка, противоречат федеральному законодательству», - сообщила Ольга Мухометьярова.

Парламентарий добавила, что по обращению граждан она будет действовать в рамках 59-ФЗ и направит запросы в соответствующие ведомства. Ольга Мухометьярова отметила, что в соответствии с Лесным кодексом РФ все леса должны быть поставлены на кадастровый учёт. Такие работы требуют немалых затрат, однако средства на эти цели из областного бюджета муниципалитетам не выделяются. При этом с такой инициативой депутаты «Справедливой России» выступали неоднократно. К слову, чтобы поставить все леса Челябинской области на кадастр требуется около 70 миллионов рублей.

«Если бы городские леса стояли на учёте, то этого конфликта бы не возникло. А сейчас они становятся объектом манипуляций», - подчеркнула депутат.

По словам Ольги Мухометьяровой, прежде всего предстоит выяснить, в каком статусе зелёный массив рядом с ЖК «Ньютон» находился до 2021 года, почему его не поставили на кадастр как городской лес, а перевели в рекреационную зону, понизив тем самым природоохранный статус.

«Проанализируем историю объекта, выясним, на каком этапе этот лес перешёл в рекреационную зону, и если выяснится, что когда-то этот участок действительно относился к категории лесов, то мы будем оспаривать решение о его застройке», - заявила народный избранник.

Парламентарий подчеркнула, что в Земельном кодексе РФ (ст. 1) закреплён главный принцип землепользования: сперва земля используется как природной объект, а потом уже в сельском и лесном хозяйстве, и только, если участок не имеет природной ценности, он идёт под жилую застройку. Однако, сейчас администрация Челябинска делает приоритетным Градостроительный кодекс, который в принципе вторичен. А компенсационными высадками, о которых говорят чиновники, невозможно восстановить всё видовое разнообразие, которое будет уничтожено в результате вырубки, считает Мухометьярова.

Также вопросы у депутата ЗСО возникли к работе судебного органа, который не принял обеспечительные меры и не запретил строительные работы на спорном участке.

«Сейчас работы по установке забора идут там полным ходом. А застройщик вообще понимает, что граждане могут выиграть суд? Кто в этом случае будет возмещать ущерб?», - спрашивает Ольга Мухометьярова.

Напомним, что после вмешательства начальника УМВД г. Челябинска Сергея Миронова работы по сносу деревьев рядом с ЖК «Ньютон» были приостановлены, а челябинцы убрали палатки с территории стройки. Однако гарантии, которые дал полковник полиции, действовали только до 14 июня. После этого рабочие продолжили огораживать участок забором, а жители вновь разбили палаточный лагерь, но уже рядом с местом вырубки. Судебное заседание по резонансному делу состоится 16 июля в Советском районном суде.