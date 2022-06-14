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Общество
14.06.2022 13:52

Защитники челябинского леса на Тополинке вновь разбили палаточный лагерь - полиция нарушений не нашла

В Челябинске сегодня, 14 июня, жители ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея» вновь разбили палаточный лагерь в знак протеста против стройки катка УралГУФК в лесном массиве. Об этом сообщила активистка движения «Спасём наш лес вместе!» Алёна Кожева.

Она напомнила, что сегодня закончилась гарантия, данная начальником УМВД г. Челябинска Сергеем Мироновым по остановке вырубки леса, а значит работы по сносу зелёных насаждений могут возобновиться. Сам полковник полиции сегодня тоже прибыл в палаточный лагерь защитников леса.

На этот раз челябинцы установили палатки не на самом участке, отведённом под строительство, а рядом с ним, за возведённым ограждением. Здесь же идёт сбор подписей за создание на месте зелёного массива в районе микрорайонов «Ньютон», «Тополиная аллея» и «Парковый-2» экопарка имени Владимира Владимировича Путина.

«Мы поддерживаем нашего президента и его высказывание о том, что лес — это экологический щит нашей страны и планеты», - говорится в тексте обращения, которое будет передано на рассмотрение в администрацию г. Челябинска.

Жители северо-запада считают, что создание экопарка будет способствовать развитию массового спорта. Берёзовая роща рядом с ЖК «Ньютон» уже давно стала любимым местом отдыха горожан: здесь проводят соревнования по спортивному ориентированию, ходят на лыжах, бегают, гуляют с детьми.  Что касается катка УралГУФК, то его можно возвести на другой площадке, без ущерба экосистеме, убеждены челябинцы.

«Наш президент неоднократно подчеркивал важность сохранения лесов. Кроме того, глава государства дал поручение развивать массовый спорт, увеличивать количество людей, ведущих здоровый образ жизни. И именно здесь, в нашем лесу, без рубля вложений бюджетных средств развивается лыжный спорт, бег, скандинавская ходьба, езда на велосипедах. Очень надеемся, что жителей микрорайонов Ньютон, Тополиная аллея и Парковый-2 услышат и остановят вырубки. Ведь нельзя развивать одно, уничтожая другое. Пусть наш город развивается гармонично, пусть в нём будут и катки, и леса», - рассказала Алёна Кожева.

По словам активистки движения, сегодня на место прибыл полковник полиции Сергей Миронов, попил с жителями чай и сказал, что претензий к защитникам леса у полиции нет -  закон не нарушается.

«Мы хотим сказать огромное спасибо сотрудникам полиции, потому что чувствуем их защиту и поддержку стремления жителей сохранить лес! На месте всё это время находятся провокаторы, сегодня их попросил удалиться лично начальник УМВД Миронов», - сообщила Алёна Кожева.

Напомним, что лес на Тополинке уже становился предметом спора между местными властями и горожанами. В 2019 году здесь хотели построить спортивный кластер для подготовки будущих олимпийцев, однако жители отстояли лес через суд.  Мэрию обязали перевести зелёный массив из зоны застройки в зону парков и скверов. Однако лес так и не поставили на кадастровый учёт. Спустя четыре года у администрации города снова возник интерес к этому участку – на нём решили построить каток УралГУФК. Судебное заседание по делу о скандальном проекте состоится 16 июля в Советском районном суде. До этого челябинцы намерены вести сбор подписей и следить за тем, чтобы вырубка не возобновлялась.

Отметим, что 10 июня, на третий день противостояния горожан и застройщика, мэрия Челябинска заявила о том, что спорный участок выведен из состава городского леса. Также в администрации сообщили, что почти более 1,5 тысячи здоровых срубленных деревьев заменят крупномерными саженцами высотой 3,5 метра, а рядом с новым объектом благоустроят естественные прогулочные тропы и лыжные трассы.

Автор: Татьяна Правдина
Тополинка
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Афиша празднования Дня России в Челябинской области

10.06.2022 15:14

ВТБ Лизинг: деловая активность в сегменте ж/д коммерческих перевозок начинает расти при ключевой ставке ниже 11%

10.06.2022 15:13

Три региона УрФО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

10.06.2022 14:30

ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея

10.06.2022 14:13

Челябинские пандусы заканчиваются лестницами

10.06.2022 13:53

Путешествие из Якутска в Москву

10.06.2022 13:42

Главк опровергает информацию о проведении оперативных мероприятий в отношении силовика из Магнитогорска

10.06.2022 13:29

Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция

10.06.2022 13:11

В Магнитогорске объявили набор в первый класс патриотической направленности

10.06.2022 13:09

После вмешательства Скокова на улице Цвиллинга водители смогут увидеть дорожные знаки

10.06.2022 12:48

Financial Times предрекает ЕС «месяцы несчастий» из-за санкций против РФ

10.06.2022 12:44

Челябинцы разбили палаточный лагерь на месте начавшейся в лесу стройки

10.06.2022 12:40

Сбербанк выдал первую IT-ипотеку в Челябинской области

10.06.2022 11:56

За сутки заболело ковидом 94 южноуральца, выздоровело 218, умер один

10.06.2022 11:52

Челябинский Миасс станет местом притяжения любителей покорять волны

10.06.2022 11:45

Американцы лицемерно сочувствуют приговорённым к расстрелу наёмникам

10.06.2022 11:37

Златоуст и Верхнеуральск получат дополнительные средства на ремонт дорог

10.06.2022 11:34

Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности

10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя