Защитники челябинского леса на Тополинке вновь разбили палаточный лагерь - полиция нарушений не нашла

В Челябинске сегодня, 14 июня, жители ЖК «Ньютон» и «Тополиная аллея» вновь разбили палаточный лагерь в знак протеста против стройки катка УралГУФК в лесном массиве. Об этом сообщила активистка движения «Спасём наш лес вместе!» Алёна Кожева.

Она напомнила, что сегодня закончилась гарантия, данная начальником УМВД г. Челябинска Сергеем Мироновым по остановке вырубки леса, а значит работы по сносу зелёных насаждений могут возобновиться. Сам полковник полиции сегодня тоже прибыл в палаточный лагерь защитников леса.

На этот раз челябинцы установили палатки не на самом участке, отведённом под строительство, а рядом с ним, за возведённым ограждением. Здесь же идёт сбор подписей за создание на месте зелёного массива в районе микрорайонов «Ньютон», «Тополиная аллея» и «Парковый-2» экопарка имени Владимира Владимировича Путина.

«Мы поддерживаем нашего президента и его высказывание о том, что лес — это экологический щит нашей страны и планеты», - говорится в тексте обращения, которое будет передано на рассмотрение в администрацию г. Челябинска.

Жители северо-запада считают, что создание экопарка будет способствовать развитию массового спорта. Берёзовая роща рядом с ЖК «Ньютон» уже давно стала любимым местом отдыха горожан: здесь проводят соревнования по спортивному ориентированию, ходят на лыжах, бегают, гуляют с детьми. Что касается катка УралГУФК, то его можно возвести на другой площадке, без ущерба экосистеме, убеждены челябинцы.

«Наш президент неоднократно подчеркивал важность сохранения лесов. Кроме того, глава государства дал поручение развивать массовый спорт, увеличивать количество людей, ведущих здоровый образ жизни. И именно здесь, в нашем лесу, без рубля вложений бюджетных средств развивается лыжный спорт, бег, скандинавская ходьба, езда на велосипедах. Очень надеемся, что жителей микрорайонов Ньютон, Тополиная аллея и Парковый-2 услышат и остановят вырубки. Ведь нельзя развивать одно, уничтожая другое. Пусть наш город развивается гармонично, пусть в нём будут и катки, и леса», - рассказала Алёна Кожева.

По словам активистки движения, сегодня на место прибыл полковник полиции Сергей Миронов, попил с жителями чай и сказал, что претензий к защитникам леса у полиции нет - закон не нарушается.

«Мы хотим сказать огромное спасибо сотрудникам полиции, потому что чувствуем их защиту и поддержку стремления жителей сохранить лес! На месте всё это время находятся провокаторы, сегодня их попросил удалиться лично начальник УМВД Миронов», - сообщила Алёна Кожева.

Напомним, что лес на Тополинке уже становился предметом спора между местными властями и горожанами. В 2019 году здесь хотели построить спортивный кластер для подготовки будущих олимпийцев, однако жители отстояли лес через суд. Мэрию обязали перевести зелёный массив из зоны застройки в зону парков и скверов. Однако лес так и не поставили на кадастровый учёт. Спустя четыре года у администрации города снова возник интерес к этому участку – на нём решили построить каток УралГУФК. Судебное заседание по делу о скандальном проекте состоится 16 июля в Советском районном суде. До этого челябинцы намерены вести сбор подписей и следить за тем, чтобы вырубка не возобновлялась.

Отметим, что 10 июня, на третий день противостояния горожан и застройщика, мэрия Челябинска заявила о том, что спорный участок выведен из состава городского леса. Также в администрации сообщили, что почти более 1,5 тысячи здоровых срубленных деревьев заменят крупномерными саженцами высотой 3,5 метра, а рядом с новым объектом благоустроят естественные прогулочные тропы и лыжные трассы.