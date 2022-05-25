Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области справедливоросс Владимир Бекишев вернулся из Ясиноватой.

За время поездки Владимир Бекишев доставил на Донбасс полторы тонны гуманитарного груза, собранного членами фракции «Справедливая Россия-За Правду», жителями Сосновского района, активистами общественных организаций. На своей ГАЗели Владимир Петрович привез в Ясиноватую триммеры, лопаты, бензопилы, гвозди. Все это сразу пошло в дело. Но особенно пригодилась полиэтиленовая пленка: в первый день пребывания депутата в городе были обстреляны школа и районная больница. Пленкой закрыли выбитые стекла.

«Жизнь в Ясиноватой, конечно, прифронтовая, но в городе наводят порядок, ремонтируют здания и инфраструктуру ЖКХ. В селах прошла посевная. Все надеются на лучшее», - рассказал Владимир Петрович.

В ходе поездки парламентарий встретился с главой администрации Ясиноватой Дмитрием Шевченко. Он просил передать депутатам фракции «Справедливая Россия» Благодарность от администрации города.

«Благодарим за помощь жителям прифронтового города Ясиноватая во время проведения активных боевых действий, чуткость, заботу и неравнодушие», сказано в документе. Вернувшись в Челябинск, Владимир Петрович вручил Благодарность фракции «СР-ЗП» в Законодательном Собрании в лице секретаря Бюро Совета регионального отделения Василия Швецова.