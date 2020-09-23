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Депутаты Челябинска настаивают на сохранении новых мер соцподдержки в условиях пандемии

Общество
Сегодня, 11:26
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Депутаты челябинской городской думы выступили за сохранение мер социальной поддержки, которые в условиях пандемии коронавируса помогли многим жителям справиться с трудностями: из-за режима самоизоляции и приостановки работы ряда предприятий тысячи людей оказались в затруднительном финансовом положении.

Депутаты настаивают на том, что большинство мер необходимо сохранить до стабилизации ситуации. Свою позицию они озвучили на состоявшемся вчера, 22-го сентября, заседании постоянной комиссии по социальной политике.

Как напоминают в пресс-службе гордумы Челябинска, 2020-й год стал годом масштабных мер социальной поддержки граждан, которые были установлены на уровне Российской федерации, региона и города.

Как сообщили на заседании представители челябинского комитета социальной политики, те, кто обратился за помощью или же состоит на учете, получают все предусмотренные меры поддержки.

Так, по указанию президента России в стране (и Южный Урал не исключение) введена ежемесячная денежная выплата на детей от трех до семи лет включительно, среднедушевой доход в семьях которых не превышает прожиточного минимума. В Челябинской области размер выплаты составляет 5 330 рублей. В столице Южного Урала выплату получили 14 384 человека.

За счет областного бюджета в Челябинске компенсировались расходы на оздоровление и реабилитацию детей-инвалидов. Выплата предоставляется один раз в течение года, ее максимальный размер составляет 28 754 рубля на одного ребенка.

Также в областном центре были установлены выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей до трех лет (за апрель, май, июнь) и в размере десяти тысяч рублей на каждого из детей от трех до 16-ти лет включительно (за июнь и июль).

На период проведения ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции были продлены выплаты социальных пособий без дополнительных справок и подтверждений.

Кроме того, по решению главы Челябинска Натальи Котовой в апреле 2020-го года была оказана помощь горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в виде продуктовых наборов и материальной помощи.

Адресную материальную помощь в размере пяти тысяч рублей получили 2 593 челябинца. А продуктовые наборы - инвалиды 1 группы, семьи с детьми-инвалидами, семьи, находившиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающие пять и более детей, приемные семьи и семьи, в которых дети взяты под опеку.

Всего было распределено более 8 400 продуктовых наборов.

 

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