Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов

На заседании городского собрания Магнитогорска (Челябинская область) вчера, 21 февраля, прозвучал отчет о деятельности УМВД России по Магнитогорску.

В соответствии с федеральными законами депутаты ежегодно заслушивают отчёт о деятельности УМВД. Впервые он прозвучал перед магнитогорскими депутатами в сентябре 2012 года.

Как отметил начальник управления полковник полиции Константин Козицын, в прошедшем году удалось сохранить тенденции к снижению уровня преступности. В течение года сотрудниками полиции принято более 90 тысяч заявлений и сообщений о происшествиях, по результатам их рассмотрения на учет поставлено более 8,5 тысячи преступлений.

Снизилось число нераскрытых преступлений, количество раскрытых - выросло. В целом эффективность раскрытия противоправных деяний увеличилась на 4% - до 55%.

Особо остановились на помощи горожан в поддержке общественного порядка. Поскольку в общественных местах совершается более трети всех преступлений и почти четверть из них - на улицах, спикер Собрания Александр Морозов попросил уточнить, насколько важна роль в обеспечении общественного порядка добровольных народных дружин.

Правоохранители ответили, что для патрулирования города на постоянной основе привлекаются 7 народных дружин общей численностью 127 человек. По итогам года с участием представителей народных дружин пресечено 390 административных правонарушений. Цифры говорят сами за себя: уличная преступность за последний год снизилась на 30%, раскрываются около 90% грабежей, совершенных на улицах, и 80% угонов автотранспорта.

В завершение своего отчета Константин Козицын сказал:

«Хочу выразить благодарность за совместную работу по укреплению правопорядка в городе всем, кто нам помогает. Без поддержки депутатского корпуса, городской администрации, представителей СМИ мы не смогли бы решать задачи по поддержанию на должном уровне состояния правопорядка и безопасности нашего города».