Депутаты Магнитогорска проголосовали за … турпоходы

Сегодняшнее, 26 мая, заседание городского Собрания депутатов Магнитогорска (Челябинская область) прошло в формате видео-конференции. Одним из решений стало введение дополнительной льготы для детей в период летних каникул. При этом депутаты заострили внимание на важности сохранения всех без исключения мер социальной поддержки.

«Уже понятно, что доходы бюджета города в связи с пандемией коронавируса сократятся. Все расходы на «социалку» необходимо сохранить на 100%. Это очень важно особенно сейчас», - отметил депутат Евгений Плотников.

С 2007 года дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, а также находящиеся под опекой, попечительством и трудные подростки имеют возможность бесплатно отдыхать в муниципальных загородных оздоровительных лагерях, а также в городских лагерях дневного пребывания.

Решением Собрания к этому перечню теперь добавился такой вид летнего отдыха, как туристские походы.

Нынешним летом, как только ситуация позволит, будет выделено 150 бесплатных путёвок в турпоходы.

«Пока еще непонятно, когда начнется летний оздоровительный сезон. Рассматриваются разные варианты, в том числе начало июля. Но количество детей, охваченных отдыхом, планируется сохранить на уровне прошлого года. Оздоравливаться они продолжат после лета, в каникулярное время», - отметили в городском Собрании.