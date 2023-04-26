Депутаты Магнитогорска утвердили отчет об исполнении бюджета

Депутаты города Магнитогорска (Челябинская область) утвердили отчет об исполнении бюджета. Доходы бюджета города в 2022 году составили 18,4 млрд. рублей. Из них поступление налоговых и неналоговых доходов - 5,8 млрд. руб. при доле в общем объеме доходов 32%.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 20,2 млрд. руб. В структуре расходов сохранялась приоритетность финансирования отраслей социальной сферы. Расходы по управлению образования, культуры, физической культуры и спорту, социальной защиты населения составили 11,4 млрд. руб. или более 56% в общем объеме расходов.

Председатель городского Собрания Александр Морозов поинтересовался реализацией нацпроектов:

«В 2022 году город участвовал в реализации семи национальных проектов, общая сумма финансирования составила 1,5 млрд. рублей. А что можно сказать про нынешний год?».

Заместитель главы города Александра Макарова пояснила, что город участвует в семи проектах, при этом общая сумма вырастет и составит 2 млрд.40 млн. рублей. Самый крупный проект - это ликвидация левобережной свалки, на которую выделено 1,2 млрд. рублей. Контракт уже заключен, работа началась.

Кроме того, городское Собрание приняло решение об увеличении городского бюджета на 2023 год на сумму около 482 млн. рублей.

Председатель комиссии по бюджету и налоговой политике Александр Довженок отметил: «Прошлый год был достаточно сложный, это неоднократно отмечалось в докладах, но показатели бюджета города высокие. Это говорит об эффективности совместной работы».