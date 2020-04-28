Депутаты Магнитогорска впервые за всю историю нарушили режим работы

Сегодня, 28 апреля, заседание Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) прошло в режиме удалённого доступа. А до этого на комиссиях - так же без личного присутствия - депутаты обсудили более четырёх десятков вопросов.

«Все они рассматривались с использованием системы видео-конференц-связи. Мы впервые применяем такую форму. Она позволяет не приостанавливать работу Собрания в период обязательной самоизоляции. Ведь для нормальной работы городского хозяйства, всех систем жизнеобеспечения необходимы оперативные и взвешенные решения», - рассказал спикер Александр Морозов.

В таком же формате шло и очередное заседание депутатского корпуса. Онлайн трансляция для журналистов и всех жителей города велась на официальном сайте и в социальных сетях Собрания, а также на других информационных ресурсах.

Среди вопросов как примета времени - обсуждение работы медицинских организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по взаимодействию со СМИ городского Собрания депутатов Анжелика Филипова, всего в Магнитогорске организовано 470 коек для пациентов с COVID-19, в том числе 90 мест - для детей.

Благодаря решению председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова были выделены средства индивидуальной защиты, очки, полумаски фильтрующие, респираторы для медработников. От РМК в Магнитогорск поступило 159 тысяч масок, 27 тысяч перчаток, 1 950 защитных костюмов, 150 защитных очков. Помогают медучреждениям и другие предприятия и организации, а также частные предприниматели.

На состоявшемся сегодня заседании был принят отчёт о бюджете прошлого года. Он сбалансированный и позволял Магнитогорску развиваться планово и в соответствии со стратегией. Доходы составили 15,5 миллиарда рублей, что практически на миллиард больше, чем в 2018 году. Расходы, как обычно, чуть больше - 15,8 миллиарда.

А вот бюджет текущего года, скорее всего, будет корректироваться. Время такое. Заранее не предугадаешь незапланированные траты. Ввиду уже предоставленных преференций малому и среднему бизнесу, послаблений и отсрочек запланированы потери в 1,6 миллиарда рублей.