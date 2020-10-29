Депутаты поддержали предложение Мякуша о поощрении медиков за борьбу с ковидом
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали предложение председателя регионального парламента Владимира Мякуша о направлении денежных средств на премирование медицинских работников, которые ведут напряженную борьбу с новой коронавирусной инфекцией Covid-19.
С такой инициативой спикер выступил на втором заседании Законодательного собрания седьмого созыва, которое состоялось 29 октября.
«Сегодня мы находимся в непростых условиях. Коронавирус наступает, - отметил Владимир Мякуш - И моральная, и материальная поддержка необходимы медицинскому персоналу».
Он напомнил парламентариям, что в начале пандемии коронавирусной инфекции врачам оказывали различного вида помощь.
В условиях роста числа инфицированных и увеличения нагрузки на медработников, спикер призвал усилить свое внимание к медицинскому персоналу.
«Сегодня я предложил коллегам отметить труд медиков, которые работают с больными коронавирусом, наградами Законодательного Собрания области. Это Благодарственные письма и Почетные грамоты с выплатой премии», - отметил Владимир Мякуш.
Депутаты поддержали предложение председателя Законодательного собрания.
Владимир Викторович рекомендовал каждому депутату подготовить по своему избирательному округу подготовил кандидатуры медицинских работников, которые будут представлены к наградам Законодательного собрания (с денежным поощрением) за самоотверженный труд в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Таким образом парламентарии намерены поддержать медиков в трудную минуту.
Список кандидатов будет утверждаться президиумом регионального парламента.
«Ориентировочно, речь может идти о награждении тысячи медицинских работников», - уточнил Владимир Мякуш.
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