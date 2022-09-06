Деревья «Зигальги» стали светиться в темноте

На тропах национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) появляется световозвращающая маркировка.

Как отмечают в пресс-службе нацпарка, метки на деревьях вдоль ведущего на вершину горы Поперечная маршрута сделаны с помощью специальной ленты. Пока подобные ориентиры размещены на 50-метровом участке и отлично показали себя в полевых испытаниях.

«Главная задача маркировки – быть максимально заметной и видимой, и она выполнена. Тем не менее, мы не рекомендуем передвигаться по территории национального парка в темноте. Это небезопасно еще и потому, что многие дикие животные предпочитают охотиться именно в темное время суток», - подчеркнули в НП «Зигальга».