Десятого июня у православных Вознесение Господне

В четверг, 10 июня 2021 года, православные будут отмечать один из 12 главных церковных праздников - Вознесение Господне. Он празднуется ежегодно на 40-й день после Пасхи. В этот день во всех храмах Челябинской митрополии пройдут праздничные Богослужения.

Суть вспоминаемого евангельского события отражена в названии праздника: окончание земного служения Господа нашего Иисуса Христа и вознесение Его на Небо к Своему Отцу.

Воскресший Христос 40 дней (от Пасхи до Вознесения) пребывал на земле. В 40-й день Господь заповедал апостолам не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного им «другого Утешителя…Духа истины…». Затем Господь вывел их из Иерусалима на гору Елеонскую, по пути беседуя с ними об устроении Своей Церкви на земле.

На вершине горы Господь благословил их и стал подниматься на Небо. Пораженные этим величественным зрелищем апостолы долго не могли оторвать глаз от удаляющегося Иисуса Христа, пока набежавшее светлое облако не скрыло Его. После этого они с великой радостью вернулись в Иерусалим.

На протяжении десяти дней храмовые богослужения будут совершаться в белых ризах, напоминающих о свете Божества Христова. Ожидание завершится в день Пятидесятницы (его называют также Троицей). В этот день впервые после семинедельного перерыва прозвучит молитва Царю Небесный, знаменующая присутствие благодати Божией в человеческой жизни.

В Челябинской епархии четыре храма посвящены господскому празднику Вознесения: старинный храм в городе Касли, Свято-Вознесенский храм в поселке Синеглазово Копейска, новый храм в поселке Западный Луч неподалеку от Челябинска, а также ожидающий своего возрождения храм в селе Багаряк Каслинского района.

В Челябинской области также посвящены Господскому празднику Вознесения храм в селе Красносельское Увельского района, селе Кочкарь (недалеко от Пласта), в поселке Айлино Саткинского района, в селе Таянды Еткульского района и селе Чудиново Октябрьского района и кафедральный собор в Магнитогорске.

Первого июля 2005 года храм Вознесения Господня в Магнитогорске был освящен сонмом архиереев. Он построен по мотивам архитектуры крестово-купольных храмов Древней Руси XIV-XV веков и отличается высоко поднятой центральной частью и барабаном, который динамично «взлетает вверх», рассказывают на странице храма. Фасад храма украшен мозаикой, композиционным центром в круге фасада является Лик Христа. Высшая точка купола достигает высоты 42 метра, а вместе с надкупольным крестом высота храма равна 52-м метрам.

Центром собора является главный купол с образом Вознесшегося Спасителя. Иконостас храма пятиярусный. Его высота 15 метров, а ширина - 25 метров. В иконостасе 108 икон, выполненных в дионисиевском стиле.

В народе день Вознесения Господня считают началом лета и концом весны. Если в этот день сухо, то дождь не пойдет еще шесть недель. При влажной погоде следующие шесть недель будут дождливыми. Если выпадают осадки, на Илью будет сильная гроза. Желание, загаданное на Вознесение, непременно исполнится.