Сегодня у православных большой праздник – Вознесение Господне

В четверг, 25 мая 2023 года, православные отмечают один из 12 главных церковных праздников - Вознесение Господне. Он празднуется ежегодно на 40-й день после Пасхи.

В день Вознесения Господь собрал апостолов в Вифании на горе Елеон. Христос благословил их и – как был, во плоти – вознесся на небо. На этом завершилось земное служение Иисуса Христа.

Во всех храмах Челябинской митрополии прошли праздничные Богослужения.

Суть вспоминаемого евангельского события отражена в названии праздника: окончание земного служения Господа нашего Иисуса Христа и вознесение Его на Небо к Своему Отцу.

Воскресший Христос 40 дней (от Пасхи до Вознесения) пребывал на земле. В 40-й день Господь заповедал апостолам не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного им «другого Утешителя…Духа истины…». Затем Господь вывел их из Иерусалима на гору Елеонскую, по пути беседуя с ними об устроении Своей Церкви на земле.

На вершине горы Господь благословил их и стал подниматься на Небо. Пораженные этим величественным зрелищем апостолы долго не могли оторвать глаз от удаляющегося Иисуса Христа, пока набежавшее светлое облако не скрыло Его. После этого они с великой радостью вернулись в Иерусалим.

На протяжении десяти дней храмовые богослужения будут совершаться в белых ризах, напоминающих о свете Божества Христова. Ожидание завершится в день Пятидесятницы (его называют также Троицей). В этот день впервые после семинедельного перерыва прозвучит молитва Царю Небесный, знаменующая присутствие благодати Божией в человеческой жизни.

В Челябинской епархии четыре храма посвящены господскому празднику Вознесения: старинный храм в городе Касли, Свято-Вознесенский храм в поселке Синеглазово Копейска, новый храм в поселке Западный Луч неподалеку от Челябинска, а также ожидающий своего возрождения храм в селе Багаряк Каслинского района.

Как рассказали в Челябинской епархии, история храма Вознесения Господня в посёлке Западный-2 началась с находки. В овраге, на месте возведения будущей церкви, нашли старинное Евангелие и книгу, датированные годами правления Екатерины II.

В Челябинской области также посвящены Господскому празднику Вознесения храм в селе Красносельское Увельского района, селе Кочкарь (недалеко от Пласта), в поселке Айлино Саткинского района, в селе Таянды Еткульского района и селе Чудиново Октябрьского района и кафедральный собор в Магнитогорске.

В народе день Вознесения Господня считают началом лета и концом весны. Если в этот день сухо, то дождь не пойдет еще шесть недель. При влажной погоде следующие шесть недель будут дождливыми. Если выпадают осадки, на Илью будет сильная гроза. Желание, загаданное на Вознесение, непременно исполнится.

Кроме того, 25 мая в Свято-Симеоновском кафедральном соборе отмечают престольный праздник Симеона. Прихожанам старшего поколения он кажется новшеством, ведь учреждён он в 1992 году. Но Симеон Весенний в календаре есть. Официальное название праздника – Второе обретение мощей праведного Симеона Верхотурского.