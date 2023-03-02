Дети Донбасса и Украины познакомились с историей Челябинска

Союз женщин Челябинской области совместно с Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом имени Яковлева устроил для беженцев, прибывших в южноуральский регион с территорий Донбасса и Украины, познавательную экскурсию по историческим местам Ленинского района областного центра.

Для детей была организована культурная программа «Исторический маршрут по Ленинскому району Челябинска». Гости региона познакомились с героическим прошлым территории, а также с культурными, промышленными и социально-значимыми объектами. В основу исторического маршрута легли архивные документы и рассказы почетных жителей столицы Южного Урала.

В июле 2022 года проект стал победителем Гранта Губернатора Челябинской области, что позволило сделать экскурсии более современными за счет использования акустического оборудования. По продолжительности экскурсия полтора - два часа, с двумя выходами: у Одигидриевского женского монастыря (парк «Плодушка», пруд «Девичьи слезы») и у ДК «Станкомаш».

«Для детей такие встречи имеют большое значение. Мы проводим с ними «игротеки». Ребята узнают новые формы работы в команде. У многих появились друзья. А когда дети находят друзей, у них загораются глаза и появляется желание к общению», - отметила заместитель директора Союза женщин Челябинской области Евгения Глухова.

Кстати, благодаря «Пушкинской карте» экскурсии смогут посетить все ее счастливые обладатели и гости Челябинска.