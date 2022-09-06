06.09.2022
«Музей в кубе» ко Дню рождения Челябинска: «И… оживают куклы»
06.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на седьмое сентября (18+)
06.09.2022
Детские железные дороги ЮУЖД в летний сезон перевезли более 86 тысяч пассажиров
06.09.2022
Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле
06.09.2022
В общественном транспорте челябинцы узнают истории появления улиц и площадей
06.09.2022
ВТБ прогнозирует рост рынка розничного кредитования в 1,5 раза во втором полугодии
Детские железные дороги ЮУЖД в летний сезон перевезли более 86 тысяч пассажиров
29.08.2022
Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД
26.08.2022
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
23.08.2022
Региональная инновационная площадка ЮУЖД открылась в Челябинске
15.08.2022
«Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском будет курсировать чаще
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022