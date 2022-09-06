Детские железные дороги ЮУЖД в летний сезон перевезли более 86 тысяч пассажиров

На ЮУЖД подвели итоги летних практических работ на детских железных дорогах в Челябинске, Кургане и Оренбурге. За летний сезон поездки по малым магистралям совершили более 86 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», Челябинская детская железная дорога перевезла более 36 тысяч пассажиров, практику прошли 723 юных железнодорожника.

Детская железная дорога в Кургане (филиал Челябинской малой магистрали) перевезла почти 12 тысяч пассажиров. Летнюю практику здесь прошли 156 ребят.

Оренбургская детская железная дорога перевезла более 38 тысяч пассажиров. Комфорт и безопасность посетителей обеспечивали 435 юных железнодорожников.

Прежде чем приступить к летним пассажирским перевозкам, ребята познакомились с должностными обязанностями по основным железнодорожным профессиям и правилами техники безопасности. Летом дети применили полученные знания на практике, выполняя обязанности машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, монтеров системы управления движением поездов.

Отметим, основной задачей детских железных дорог является ориентация учащихся на обучение железнодорожным профессиям и на работу в дальнейшем в подразделениях железнодорожного транспорта. Детские железные дороги являются досуговыми центрами для школьников, занятия в которых проводятся в форме кружков. Подготовка детей ведется в условиях, приближенных к реальным условиям функционирования железнодорожного транспорта.