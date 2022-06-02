02.06.2022
В ЧОКБ назвали лучших наставников
02.06.2022
Проект реконструкции знаменитых саткинских «Порогов» получил грант Фонда Потанина
02.06.2022
Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек
02.06.2022
Загранпаспорта жителям пяти городов Челябинской области оформит кабина-робот
02.06.2022
Александр Лазарев провел Совет руководителей фракций в представительных органах муниципалитетов
02.06.2022
Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем
Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек
Вопрос «с душком»: кто и куда вывозит мусор со стихийных свалок в Нагайбакском районе?
02.06.2022
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022