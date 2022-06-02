Детский музей Челябинска расскажет своим гостям трогательные истории игрушек

В Детском музее Челябинска накануне, первого июня, открылась выставка «История игрушек».

Как отмечают в пресс-службе Государственного исторического музея Южного Урала, чьим подразделением является Детский музей, экспозиция на время стала порталом в детство: гости-взрослые с ностальгией рассказывали об игрушечных мишках и куклах, а после церемонии желающие могли завести волчок и посоревноваться в стратегической морской настольной игре.

«Все мы родом из детства... Это не совсем игрушки - это часть жизни», - заключил в своей речи ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин. И дальнейшие комментарии гостей подтвердили эту мысль, из их воспоминаний сложилась своя история о игрушках.

О мишке с афиши «Истории игрушек» рассказала его первая хозяйка Татьяна Серебрякова: «Один раз мама приходит и говорит, что в магазине игрушек сидит такой страшный медведь и так дорого стоит (три рубля), как его можно купить! Мы не глядя с братом сказали: «Мама, купи! Нам его жалко, мы его будем очень любить». Потом он стал моим Винни-Пухом и был со мной везде: спал со мной, всюду ездил...».

Детская настольная игра сыграла роль в выборе профессии председателя Челябинского регионального отделения русского географического общества Сергея Захарова: «Мне подарили игру «Морской бой» и я ей очень заинтересовался, проникся особым чувством, в четвертом классе захотел уйти в моряки, но в конечном итоге стал географом, изучающим озера. Удивительно, что игра может с тобой сделать, куда увлечь».

Данная игра представлена на выставке, и Сергей Геннадьевич с удовольствием сыграл в нее снова с юными напарниками.

Кандидат педагогических наук, доцент Челябинского государственного института культуры Ирина Андреева предоставила большую часть игрушек для выставки из своей коллекции и с трепетом рассказывала о них: «Все игрушки открывают для меня какое-то новое пространство - я понимаю, что они всегда будут напоминать мне о тех людях, которые мне их принесли. Когда-нибудь игрушки поселятся в музее насовсем, и память об этих людях будет сохранена».