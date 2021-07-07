Детям из челябинского микрорайона «Ньютон» не хватило мест в первых классах

Власти Челябинска заявили о нехватке мест в первых классах маленьким жителям микрорайона «Ньютон» и своей готовности работать с каждым ребенком, не попавшим в местный образовательный центр, индивидуально.

Так, чиновники предлагают будущим первоклассникам не только близлежащие школы, но и лицеи и гимназии, работающие с группами продленного дня.

«Родители и законные представители будущих первоклассников могут обратиться по телефону «горячей линии»: 700-18-10 (добавочный 324), которая специально организована сотрудниками городского комитета по делам образования для решения сложившейся ситуации», - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, власти Челябинска рассказали о планах по строительству новых школ в данной части города.

В микрорайоне «Ньютон» возведение школы на 1520 мест (согласно данным строительной компании «Легион») начнется в четвертом квартале текущего года, с вводом в эксплуатацию в 2023-м году.

В рамках федеральной программы госкорпорации «ВЭБ.РФ». будут построены школы в 33-м и 34-м микрорайонах южноуральской столицы. Проектную документацию разработала администрация города.

Также для участия в этой программе разрабатывается документация по строительству школы на улице Татищева (между «Метраном» и микрорайоном «Парковый-2»).

Срок ввода в эксплуатацию по всем объектам - 2023-2024-й годы.