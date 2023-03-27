Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних – в фокусе внимания депутатов Магнитогорска

Магнитогорское депутаты (Челябинская область) заострили внимание на деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Контролировать деятельность ведомств в различных направлениях социальной сферы – традиционная практика работы депутатской комиссии по социальной политике и связям с общественностью.

На прошедшем заседании депутаты Магнитогорского городского Собрания обсудили деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и соблюдению их прав. В работе с детьми и подростками задействованы многие службы: управление образования, центр занятости населения, управление социальной защиты, органы внутренних дел, уголовно-исправительная инспекция, подразделение по молодежной политике, центр по координации медицинских учреждений, комиссии по делам несовершеннолетних в каждом районе города. В прошлом году в ходе межведомственных рейдов было проверено 1610 семей.

На заседании было отмечено, что четкое взаимодействие органов системы профилактики способно в значительной мере предотвращать и корректировать асоциальное поведение несовершеннолетних. Например, по сравнению с 2021 годом уменьшилось число семей, находящихся в социально опасном положении. В таких семья сегодня воспитываются более 200 детей.

Подводя итоги деятельности комиссии, депутаты констатировали, что ее результатом стала в том числе положительная динамика в части показателей подростковой преступности.

«По итогам 12 месяцев 2022 года наблюдается снижение подростковой преступности на 6,4 процента», - отметили депутаты.

Кроме того, значительно уменьшилось количество самовольных уходов несовершеннолетних из семей и государственных учреждений. Если в 2020 году таких случаев было 128, в 2021 году – 91, то в 2022 году – 66.

В 2023 году самовольных уходов пока не было, сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского городского Собрания депутатов Анжелика Филипова.