14.06.2023
Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские
14.06.2023
Дезертиры и ушедшие в «самоволку» военнослужащие могут избежать наказания
14.06.2023
На Таганае раньше обычного зацвел любовный корень
14.06.2023
В Челябинске в этом году появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
13.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня (18+)
13.06.2023
Областной праздник фермеров состоялся в Увельском районе
Дезертиры и ушедшие в «самоволку» военнослужащие могут избежать наказания
20.06.2022
Дезертирам и ушедшим в «самоволку» военнослужащим Челябинского гарнизона рекомендуют «сдаться» добровольно
06.04.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону: на страже закона
26.02.2022
Военные следователи Челябинского гарнизона раскрыли лицеистам «тайны» профессии
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023
В Челябинскую область поступила порция северного воздуха
11.06.2023
На мысе озера Тургояк открыли стелу «Альбатрос»
10.06.2023
Текслер: В связке науки, бизнеса и власти мы ускорим технологическое развитие нашей страны
09.06.2023