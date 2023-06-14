Дезертиры и ушедшие в «самоволку» военнослужащие могут избежать наказания

Военнослужащим, самовольно оставившим часть или место службы, не явившимся в срок на службу или дезертировавшим, военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону рекомендует «сдаться» добровольно.

За совершение вышеназванных деяний виновным грозит уголовная ответственность в соответствии со статьями 337 и 338 (часть первая) УК РФ соответственно. Однако, согласно примечанию к ним, человек, впервые совершивший преступление, предусмотренное данными статьями Уголовного кодекса, может быть освобожден от уголовной ответственности, если причиной тому послужили тяжелые жизненные обстоятельства.

Дезертирам или ушедшим в «самоволку» военнослужащим рекомендуется добровольно прибыть в военный следственный отдел СК России по Челябинскому гарнизону по адресу: Челябинск, улица Колхозная, 33 и рассказать об обстоятельствах, послуживших причиной нарушения закона.

Сообщения о преступлениях и иные обращения граждан принимаются в ВСО по Челябинскому гарнизону круглосуточно по телефону/факсу: 8(351) 244-09-64 (дежурный); почтовыми отправлениями по адресу: 454018, Челябинск, улица Колхозная, 33; в ходе личного приема посетителей должностными лицами военного следственного отдела.

Руководитель военного следственного отдела по Челябинскому гарнизону подполковник юстиции Дмитрий Богатырь ведет прием по средам, с 15-ти до 18-ти часов. Его заместитель майор юстиции Игорь Лепешкин – по четвергам, с 15-ти до 18-ти часов. Дежурный следователь отдела принимает обращения граждан ежедневно, во время своего дежурства.