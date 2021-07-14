Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

Ни для кого не секрет, что Россию накрыла третья волна коронавируса, и пришедший новый индийский штамм «Дельта» считается в разы опаснее и обладает гораздо большей степенью заразности, чем все предыдущие.

Как защитить себя, свою семью и своих коллег от опасного вируса и как предотвратить заражение здоровых людей? Свой вариант предлагает компания «Уральская санитарно-эпидемиологическая служба»

Речь пойдёт о дезинфекции помещений. Какая бывает дезинфекция?

Дезинфекцию проводят в профилактических целях.

В собственной квартире или в офисе можно периодически проводить дезинфекцию помещений, чтобы бороться с возможным присутствием вируса до того, как заразятся здоровые люди.

Дезинфекцию необходимо проводить, когда кто-то уже заболел.

После того, как у кого-то обнаружено заболевание, требуется провести так называемую «заключительную дезинфекцию». Это значит обработать препаратами помещения уже после больного и уничтожить инфекцию с поверхностей и из воздуха.

Как проходит дезинфекция от коронавируса?

Нужно позвонить по телефону Службы, специалист расскажет последовательность работы и оформит выезд.

На место оперативно выезжает группа обученных специалистов. Срок «реагирования» на вызов составляет около часа!

Специальным оборудованием и высококачественными материалами обрабатывается помещение.

После обработки помещение проветривается и уже через 40 минут в нем вновь можно либо жить, либо работать.

После дезинфекции обязательно выдаётся документ о проведённой обработке. Также дезинфектор грамотно проконсультирует и даст рекомендации.

Что можно дезинфицировать от коронавируса?

Квартиры. Дезинфекция средней двухкомнатной квартиры будет стоить от 2800 рублей (информация на 14 июля 2021 года)

Офисы

Складские помещения

Магазины, в том числе и продуктовые

Аптеки

Базы отдыха

Детские лагеря

Как это работает?

Сотрудники компании рассказали один случай: на одном из челябинских заводов заболели два рабочих, один получил диагноз «коронавирус», другой же заболел туберкулезом. В тот же час всех людей отправили домой и вызвали специалистов службы. Работники службы приехали и оперативно обработали складские и офисные помещения препаратами и от коронавируса, и от туберкулеза, и уже на следующий день работа завода продолжилась в полную силу!

Стоит добавить один важный факт про работу сотрудников компании – дезинфекторы приезжают на место обработки в обычной, «гражданской» одежде, и только на месте переодеваются в форму – делается это для того, чтобы не «пугать» людей и не создавать дополнительную тревожность на предприятии или в жилом помещении. Все обработки происходят в условиях анонимности – компания не раскрывает список своих клиентов и подробности визитов к ним.



Если кто-то из вашей семьи заболел коронавирусом, подумайте о здоровье своих близких, пользуйтесь услугами дезинфекции ваших помещений, это поможет остановить пандемию. Телефон для связи 89517734922

*Справка