Дезинфекция-вариант защиты от пандемии

Ни для кого не секрет, что Россию накрыла третья волна коронавируса, и пришедший новый индийский штамм «Дельта» считается в разы опаснее и обладает гораздо большей степенью заразности, чем все предыдущие.
Как защитить себя, свою семью и своих коллег от опасного вируса и как предотвратить заражение здоровых людей? Свой вариант предлагает компания «Уральская санитарно-эпидемиологическая служба»
Речь пойдёт о дезинфекции помещений. Какая бывает дезинфекция?
- Дезинфекцию проводят в профилактических целях.
В собственной квартире или в офисе можно периодически проводить дезинфекцию помещений, чтобы бороться с возможным присутствием вируса до того, как заразятся здоровые люди.
- Дезинфекцию необходимо проводить, когда кто-то уже заболел.
После того, как у кого-то обнаружено заболевание, требуется провести так называемую «заключительную дезинфекцию». Это значит обработать препаратами помещения уже после больного и уничтожить инфекцию с поверхностей и из воздуха.
Как проходит дезинфекция от коронавируса?
- Нужно позвонить по телефону Службы, специалист расскажет последовательность работы и оформит выезд.
- На место оперативно выезжает группа обученных специалистов. Срок «реагирования» на вызов составляет около часа!
- Специальным оборудованием и высококачественными материалами обрабатывается помещение.
- После обработки помещение проветривается и уже через 40 минут в нем вновь можно либо жить, либо работать.
- После дезинфекции обязательно выдаётся документ о проведённой обработке. Также дезинфектор грамотно проконсультирует и даст рекомендации.
Что можно дезинфицировать от коронавируса?
- Квартиры. Дезинфекция средней двухкомнатной квартиры будет стоить от 2800 рублей (информация на 14 июля 2021 года)
- Офисы
- Складские помещения
- Магазины, в том числе и продуктовые
- Аптеки
- Базы отдыха
- Детские лагеря
Как это работает?
Сотрудники компании рассказали один случай: на одном из челябинских заводов заболели два рабочих, один получил диагноз «коронавирус», другой же заболел туберкулезом. В тот же час всех людей отправили домой и вызвали специалистов службы. Работники службы приехали и оперативно обработали складские и офисные помещения препаратами и от коронавируса, и от туберкулеза, и уже на следующий день работа завода продолжилась в полную силу!
Стоит добавить один важный факт про работу сотрудников компании – дезинфекторы приезжают на место обработки в обычной, «гражданской» одежде, и только на месте переодеваются в форму – делается это для того, чтобы не «пугать» людей и не создавать дополнительную тревожность на предприятии или в жилом помещении. Все обработки происходят в условиях анонимности – компания не раскрывает список своих клиентов и подробности визитов к ним.
Если кто-то из вашей семьи заболел коронавирусом, подумайте о здоровье своих близких, пользуйтесь услугами дезинфекции ваших помещений, это поможет остановить пандемию. Телефон для связи 89517734922
*Справка
Компания «Уральская санитарно-эпидемиологическая служба» имеет опыт работы более двенадцати лет. Работает не только в Челябинске, но и в области, и по всей России: во всех городах есть группа обученных специалистов, готовых немедленно выехать на вызов. В течение июня только в Челябинске и области компанией было проведено более 500 обработок от коронавируса. За дезинфекцией обращались федеральные торговые сети, сети известных челябинских аптек, владельцы квартир, офисов, баз отдыха и тд.
Специалисты компании могут обрабатывать как малые, так и крупные помещения - для разных помещений требуется разное оборудование. При обработке всегда четко соблюдаются все нормы СанПиНа, а на обработку есть лицензия и все необходимые документы.
Лицензия на медицинскую деятельность по дезинфектологии ЛО-78-01-010954 от 02.07.2020г.
Лицензия на осуществление работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию № 0-0000530 от 29.12.2020 г.