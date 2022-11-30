Диктант по информационной безопасности пишет Челябинская область

Акция «Диктант по информационной безопасности» началась в Челябинской области. Она проходит ежегодно, и в этот раз приурочена к конференции «гИБЧе» и Международному дню защиты информации.

Вопросы в этом году подготовлены компанией «ИТ Энигма». Ответить на них могут все желающие с 29 по 30 ноября, участие бесплатное.

«Во время прохождения диктанта вы поймете, насколько хорошо вооружены против актуальных интернет-рисков. И сразу сможете восполнить пробелы в вопросах информационной безопасности, например, узнаете, как защищать свои финансы и персональные данные в интернете, оберегать гаджеты от вирусов и так далее. Для этого в вопросах специально смоделированы ситуации, которые позволят в реальной жизни распознать действия злоумышленников — фальшивые сайты и письма, признаки взлома аккаунта, сообщения о выигрышах в конкурсе. Приглашаем всех подключиться к акции», — комментирует генеральный директор Центра развития цифровых технологий Челябинской области Алена Шорохова.

На сайте иб-диктант.рф также можно посмотреть обучающие материалы по информационной безопасности, например, о соглашении на обработку персональных данных и его отзыве, о двухэтапной аутентификации, борьбе с фейками, защите от вирусов при скачиваниях из интернета и многом другом.

По данным Минцифры региона, в прошлом году участникам образовательной акции было выдано более 28 тысяч сертификатов, что в три раза больше, чем в 2020 году. Средний результат тестирования снизился в сравнении с 2020 годом и составил 75 баллов. Однако и вопросы диктанта были сложнее: в них учитывались новые угрозы, в том числе в связи с переходом на удаленную работу из-за пандемии, использованием социальных сетей и интернет-банкинга.

С 2021 года сайт иб-диктант.рф посетили свыше 34 тысяч человек.