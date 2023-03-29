Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023

Жители и гости южноуральской столицы могут зарегистрироваться на акцию с 29 марта на сайте проекта totaldict.ru.

Для регистрации в Челябинске открыты 26 площадок. Традиционно среди площадок-организаторов представлены вузы, школы, библиотеки и музеи, однако организаторы каждый год готовят для участников и необычные площадки. Так, в этом году у жителей Челябинска вновь появилась возможность написать диктант в книжном магазине «Библио-Глобус», а ещё впервые к акции присоединился #НЕМУЗЕЙМУСОРА.

В Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых люди с ограниченными возможностями зрения могут написать диктант на бланках с крупным шрифтом Брайля.

Тест TruD для изучающих русский язык как иностранный можно пройти на трёх площадках: помимо ЮУрГУ и ЧелГУ, где тест проходит ежегодно, к акции присоединился ещё и ЮУрГГПУ.

Среди диктующих в Челябинске заявлены первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, атомный блогер, амбассадор Росатома Артем Шуварин, поэт Янис Грантс.

Полный список площадок можно посмотреть на городской странице сайта.

Координатор проекта в Челябинсске Анна Минибаева напоминает, что количество мест на площадках ограничено и необходима регистрация. Принять участие в акции можно и онлайн, — трансляции пройдут в рамках традиционного онлайн-марафона. Поклонники проекта смогут написать все четыре фрагмента текста Василия Авченко дистанционно.

В этом году Тотальный диктант в Челябинске пройдёт восьмого апреля в 13:00 по местному времени. Автором Тотального диктанта — 2023 стал писатель, журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС» Василий Авченко. Специально для акции он написал текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.