29.03.2023
В Челябинск прибыли студенты-педагоги из Китая
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
29.03.2023
Боевое подразделение России, участвующее в СВО, обратилось за помощью к согражданам
28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
09.09.2022
Автором Тотального диктанта-2023 станет писатель и журналист из Владивостока
07.09.2022
Жители Челябинской области завтра узнают имя нового автора Тотального диктанта
25.03.2020
В 2020 году Тотальный диктант перенесли на осень из-за пандемии коронавируса
05.04.2019
Жителей Челябинска ждет «Тотальный диктант» в историческом музее
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023