Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»

Сегодня, 25 мая, Министерство просвещения РФ при поддержке компании VK запускает онлайн праздничный «Марафон побед - 2022» для всех школьников страны.

«Главная задача масштабного марафона – поддержать школьников на их «финишной прямой» и напомнить ребятам, что они уже победители и уже добились невероятных успехов», - пояснили в Минпросвещения.

Марафон, который стартует в 11 часов по московскому времени в сообществах Минпросвещения ВКонтакте и «Одноклассники», откроет прямой эфир с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Прозвучат напутствия педагогов и родителей, известных личностей и тех, кому только предстоит пойти в первый класс.

«Марафон побед – 2022» продлится до 25 июня. В течение месяца выпускники и их родители смогут поучаствовать в тематических акциях, получить полезные советы по подготовке к ЕГЭ, а главное – настроиться на нужную волну и чуть меньше волноваться перед экзаменами.

Во многих школах сегодня пройдут праздничные мероприятия – «Последний звонок».

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил выпускников с праздником.

«Вы, что называется, выросли: преуспели в школе, спорте, творчестве, обрели уверенность в себе и собственных силах. Вы действительно можете гордиться своими результатами и опираться на них в дальнейшем.

Отмечу, что огромный, значимый вклад в ваши достижения неизменно вносят учителя. Ваши наставники работают над общей задачей – подготовить вас к взрослой жизни. Они дают вам новые знания, прививают любовь и уважение к Родине. Особые слова благодарности сегодня – в их адрес.

И, конечно, самые теплые поздравления выпускникам – тем, кто совсем скоро простится со школой. Не сомневаюсь, что память о школе, о верных товарищах и любимых учителях навсегда останется в ваших сердцах», - говорится в поздравлении.

Сергей Кравцов пожелал выпускникам здоровья, сил и энергии.

В Челябинской области «Последние звонки» начались 18 мая и уже прошли в Еткульском районе, Златоусте, Магнитогорске, Чебаркульском районе. Сегодня праздничные мероприятия состоятся в школах Челябинского городского округа «. В этом году в них примут участие 12 тысяч 568 учеников девятых классов и пять тысяч 340 учащихся 11 классов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех выпускников с «Последним звонком».

«Сегодня во всех школах звучит последний звонок. Для вас это праздничный, волнующий и немного грустный день. Вы прощаетесь с интересной и незабываемой школьной жизнью, расстаетесь со своими учителями. Много лет они заботились о вас, открывали мир знаний, старались воспитать вас умными, добрыми, порядочными людьми. Школьные годы подарили вам опыт поисков и открытий, радость творчества и, конечно, настоящих, верных друзей.

Сейчас вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто‑то из вас уже определился со своими планами, кто-то еще размышляет о выборе профессии. Пробуйте, дерзайте, будьте настойчивыми и смело идите к своей мечте», - говорится в поздравлении.

Глава региона от всей души пожелал одиннадцатиклассникам найти свое призвание, быть успешными и счастливыми и напутствовал их: «В добрый путь, выпускники!».