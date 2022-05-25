Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинской средней школе №6, в которой существует кадетский класс МЧС, сотрудники отдела ФСБ Р
25.05.2022

Сотрудники ФСБ рассказали челябинским кадетам о героях Великой Отечественной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 27 по 29 мая в поселке Травники Чебаркульского района (Челябинская область) состоятся военно-по
25.05.2022

Молодёжь Челябинской области отправится на военно-полевые сборы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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25.05.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В настоящее время технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства в Челябинске метрополитен
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Метро в Челябинске
25.05.2022

ТЭО метротрамвая в Челябинске проходит необходимую экспертизу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) о
25.05.2022

ММК объявил о повышении зарплаты сотрудников с первого июня
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Старом Першино ремонтируют «мост смерти», на котором погиб 91-летний труженик тыла
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В челябинских магазинах нашли фальсифицированное сливочное масло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Количество заявок на технологическое присоединение к электросетям Челябэнерго в 2022 году выросло на 28%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Златоусте подрядчик плохо сделал дорогу и не хочет устранять свои косяки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на вечер современного танца

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.05.2022

В Центральном районе Челябинска ликвидирован наркопритон
выпускной
Последний звонок
школа
занятия в школе
Общество
25.05.2022 11:05

Для выпускников звучат поздравления с «Последним звонком» и запускается «Марафон побед»

Сегодня, 25 мая, Министерство просвещения РФ при поддержке компании VK запускает онлайн праздничный «Марафон побед - 2022» для всех школьников страны.

 «Главная задача масштабного марафона – поддержать школьников на их «финишной прямой» и напомнить ребятам, что они уже победители и уже добились невероятных успехов», - пояснили в Минпросвещения.

Марафон, который стартует в 11 часов по московскому времени в сообществах Минпросвещения ВКонтакте и «Одноклассники», откроет прямой эфир с участием министра просвещения Сергея Кравцова. Прозвучат напутствия педагогов и родителей, известных личностей и тех, кому только предстоит пойти в первый класс. 

«Марафон побед – 2022» продлится до 25 июня. В течение месяца выпускники и их родители смогут поучаствовать в тематических акциях, получить полезные советы по подготовке к ЕГЭ, а главное – настроиться на нужную волну и чуть меньше волноваться перед экзаменами.

Во многих школах сегодня пройдут праздничные мероприятия – «Последний звонок».

Министр просвещения Сергей Кравцов поздравил выпускников с праздником.

«Вы, что называется, выросли: преуспели в школе, спорте, творчестве, обрели уверенность в себе и собственных силах. Вы действительно можете гордиться своими результатами и опираться на них в дальнейшем.

Отмечу, что огромный, значимый вклад в ваши достижения неизменно вносят учителя. Ваши наставники работают над общей задачей – подготовить вас к взрослой жизни. Они дают вам новые знания, прививают любовь и уважение к Родине. Особые слова благодарности сегодня – в их адрес.

И, конечно, самые теплые поздравления выпускникам – тем, кто совсем скоро простится со школой. Не сомневаюсь, что память о школе, о верных товарищах и любимых учителях навсегда останется в ваших сердцах», - говорится в поздравлении.

Сергей Кравцов пожелал выпускникам здоровья, сил и энергии.

В Челябинской области «Последние звонки» начались 18 мая и уже прошли в Еткульском районе, Златоусте, Магнитогорске, Чебаркульском районе. Сегодня праздничные мероприятия состоятся в школах Челябинского городского округа «. В этом году в них примут участие 12 тысяч 568 учеников девятых классов и пять тысяч 340 учащихся 11 классов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех выпускников с «Последним звонком».

«Сегодня во всех школах звучит последний звонок. Для вас это праздничный, волнующий и немного грустный день. Вы прощаетесь с интересной и незабываемой школьной жизнью, расстаетесь со своими учителями. Много лет они заботились о вас, открывали мир знаний, старались воспитать вас умными, добрыми, порядочными людьми. Школьные годы подарили вам опыт поисков и открытий, радость творчества и, конечно, настоящих, верных друзей.

Сейчас вы устремлены в будущее – в новую, взрослую жизнь. Кто‑то из вас уже определился со своими планами, кто-то еще размышляет о выборе профессии. Пробуйте, дерзайте, будьте настойчивыми и смело идите к своей мечте», - говорится в поздравлении.

Глава региона от всей души пожелал одиннадцатиклассникам найти свое призвание, быть успешными и счастливыми и напутствовал их: «В добрый путь, выпускники!».

Автор: Любовь Юрина
выпускной
Последний звонок
школа
занятия в школе
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25.05.2022

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25.05.2022 11:21

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Сборная ММК стала абсолютным победителем «Корпоративных игр-2022»

23.05.2022 14:42

Сотруднице минобра Челябинской области продлили на месяц срок домашнего ареста

23.05.2022 14:41

Водитель «Мерседеса» устроил жуткое ДТП в Коркино

23.05.2022 14:33

Челябинская школьница стала призером конкурса «Мы гордость Родины»

23.05.2022 14:01

В челябинском зоопарке появился на свет очаровательный Пионер

23.05.2022 13:56

Симфонический оркестр Челябинской области впервые выступил в Мариинском театре Петербурга

23.05.2022 13:49

С седьмого июня запускают прямые рейсы из Челябинска в Стамбул

23.05.2022 13:41

В Коркино загорелся техникум с педагогами и учениками

23.05.2022 13:33

В Челябинске к столетию джаза в России откроют выставку фотографий

23.05.2022 13:31

Виктор Ереклинцев рассказал о ходе благоустройства сквера у «Юности»

23.05.2022 13:28

ВТБ запускает бизнес-карты «Мир» для предпринимателей

23.05.2022 13:19

В отношении главы Агаповского района возбудили дело о взятке

23.05.2022 13:17

Театральная студия из Миасса выиграла грант в размере двух миллионов рублей

23.05.2022 13:16

Глава Челябинска поручила минимизировать неудобства для водителей по улице Цвиллинга

23.05.2022 13:12

Продовольственный кризис в мире - дело рук стран Запада

23.05.2022 12:56

Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет

23.05.2022 12:39

Глава Челябинска поручила заменить засохшие деревья

23.05.2022 12:18

Новый главный ледовый городок Челябинска может стать «богатырским» или «рыбным»

23.05.2022 12:15

Глава минфина Челябинской области прокомментировал уход подчиненного в минспорта

23.05.2022 12:12

Клиенты ВТБ направили один миллиард рублей на покупку путевок в детские лагеря

23.05.2022 11:54

В Челябинской области от бешенства умерла уже вторая в этом году домашняя крыса

23.05.2022 11:53

В Челябинске для купания подготовили 15 пляжей

23.05.2022 11:51

Челябинские власти приватизируют едва не сгоревшую заброшенную больницу на Трудовой

23.05.2022 11:49

В Челябинске продадут с молотка недостроенный спорткомплекс на Труда

23.05.2022 11:47

Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист

23.05.2022 11:45

Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку

23.05.2022 10:51

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»

23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

23.05.2022 10:22

Челябинцы будут жить без горячей воды