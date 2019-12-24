Дмитрий Альтман поблагодарил журналистов за объективность в освещении работы врачей

Ведущая клиника Челябинской области, пропагандирующая и реализующая принцип «Человеческое отношение к каждому больному», поблагодарила журналистов СМИ Челябинска за объективное освещение сложной работы сотрудников.

Главный врач ЧОКБ, председатель Медицинской палаты области Дмитрий Альтман вручил Благодарственные письма корреспондентам, редакторам, фотографам, операторам и продюсерам.

Работу врачей в ведущей клинике региона, куда попадают пациенты с самыми сложными случаями и порой запущенными заболеваниями, можно сравнить с тяжелейшими сражениями, когда не знаешь, с какой стороны враг (болезнь, инфекция) выстрелит и к каким скрытым от глаз последствиям это может привести.

При этом врачи, как и все обычные люди, находятся в разных жизненных обстоятельствах (сами заболели, у родных или дома проблемы, да много чего еще). Им приходится на время отвлекаться от своих личных жизненных перипетий и сосредотачиваться только на проблемах пациента, чтобы не пропустить ничего важного. Да и в личное время врачи не перестают думать о сложных пациентах, находясь постоянно начеку.

И в то же время медицинским работникам на сегодня приходится исполнять свои обязанности в условиях, когда неконструктивная критика становится чуть ли не нормой жизни, а человечность и доброжелательность со стороны пациентов и их родственников иногда уходит на задний план.

И в таких ситуациях важное место отводится журналистам, их умению рассказать о будничных «подвигах» врачей, о новых методах лечения, о спасении жизни пациентов, у которых шансов выжить практически не было, о новом закупленном оборудовании, об улучшении условий для лечения больных, о медицинских династиях, когда весь накопленный опыт и знание передается от поколения к поколению.

Главный врач ЧОКБ, профессор, врач с 40-летним медицинским стажем Дмитрий Альтман поблагодарил журналистов за креатив и оперативность, за отзывчивость и внимательность к деталям. «От того, кто и как пишет новость, зависит самое главное -настрой людей и то настроение, с которым они встречают праздники и живут. Поэтому давайте каждый на своем месте будем продолжать делать все возможное, чтобы люди не разучились улыбаться и жили с настроем на позитив», - призвал Дмитрий Альтман. Список награжденных журналистов размещен на сайте больницы. Там же можно найти и тысячи благодарностей от пациентов, которых врачи областной больницы вернули к полноценной жизни.

«Когда приходит беда, кажется, что жизнь теряет смысл и краски. Но нам очень повезло, что на жизненном пути мы обрели земных Ангелов-Хранителей. Поражаешься, как у этих докторов хватает на всех нас сил, терпения и времени! Допоздна задерживаются на рабочем месте, а потом приходят утром рано. Ну, а про профессионализм уже и говорить не надо - все доказано их трудом! Великая благодарность Вам. С вами мы чувствуем себя защищёнными и не одинокими в своих неприятностях со здоровьем», - это только один из многочисленных отзывов благодарных пациентов.

После душевного разговора врачи отправились спасать людей, а журналисты - рассказывать обо всех важных новостях региона, в том числе и о будничных подвигах людях в белых халатах.