Дмитрий Глотов возглавил билайн в Центральном регионе

билайн назначил Дмитрия Глотова на должность директора Центрального региона. Он сменил Екатерину Кудряшову, которая продолжила работать в компании на аналогичной позиции в Западном регионе.

У Дмитрия большой опыт работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе на руководящих должностях. Он присоединился к билайну в октябре 2011 года в должности директора по продажам на массовом рынке Тульского филиала и через два года занял пост директора филиала. В 2016 году назначен территориальным управляющим кластера, объединяющего в себе бизнес ПАО «ВымпелКом» в Тульской, Рязанской и Владимирской областях.

В сентябре 2017 года Дмитрий Глотов возглавил Западный регион и внес большой вклад в формирование ключевых направлений деятельности нового укрупненного региона компании. Стратегический взгляд Дмитрия на потенциал рынка, понимание ожиданий абонентов от оператора связи и усилия по внедрению новых цифровых сервисов позволяли оператору уверенно развиваться в Санкт-Петербурге и на других территориях Запада.

Благодаря опыту и экспертизе Дмитрия билайн в Западном регионе взял высокие темпы расширения сети, реализовывая амбициозную программу развития инфраструктуры связи. За его время руководства регионом количество 4G базовых станций увеличилось в несколько раз, что позволило значительно нарастить скорости мобильного интернета на фоне постоянно увеличивающегося трафика. В 2022 году в ряде областей был сделан рефарминг и проведена оптимизация настроек сети, а также запущены новые технические решения, такие как VoLTE* и VoWiFi**. Под руководством Дмитрия Глотова реализован проект по строительству сети в тоннелях петербургского метрополитена, что позволило обеспечивать клиентам максимально высокое качество сервисов в условиях сложной архитектуры метро и высокой скорости движения поездов.

Александр Торбахов, Генеральный директор билайна:

«Дмитрий и Екатерина не первый год трудятся в команде билайна, под их руководством наши регионы показывают уверенные результаты. Но только благодаря новым задачам, компетенциям и планам компания может расти и развиваться дальше. Мы рассчитываем, что встреча коллег с новыми вызовами поможет им открыть дополнительные возможности для развития бизнеса, укрепит их лидерские качества, и в итоге сделает нашу компанию еще сильнее, поскольку именно люди – главный актив билайна. Я желаю Екатерине и Дмитрию успеха на новых местах и верю, что они смогут показать великолепные результаты, найти новые синергии и вывести бизнес в своих регионах на новый уровень».

В состав Центрального региона входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

* VoLTE – Voice over LTE – голос через LTE

** VoWiFi – Voice over Wi-Fi - голос через Wi-Fi